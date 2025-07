Esposito lascia l’Inter: ha deciso, giocherà in Serie A

L’Inter sta cambiando pelle pian piano e ora è tempo di sfoltire l’attacco: Sebastiano Esposito è pronto a lasciare ancora i nerazzurri.

La rosa dell’Inter è molto forte e competitiva ma serviranno altre mosse sul mercato per riuscire ad accontentare in tutto e per tutto Cristian Chivu che intende continuare su questa scia e vuole soprattutto fare in modo che si possa tornare a vincere, come annunciato anche dal presidente Marotta nella prima conferenza stampa della nuova stagione.

Il futuro dell’Inter passa dalle prossime mosse di mercato in entrata e in uscita, soprattutto in attacco con l’addio di Esposito che ora sembra una certezza.

Calciomercato Inter: deciso l’addio di Esposito

All’Inter non c’è spazio per tutti, soprattutto in attacco, con la rosa che si sta rinforzando sempre di più e con Chivu che ha intenzione di cambiare assetto di gioco dopo gli anni vissuti con Simone Inzaghi e con il solito 3-5-2 che ha fatto la storia recente del club.

Chivu ha ben valutato chi sono i calciatori della rosa attuale che possono fare al caso del club e quali, invece, vanno ceduti per far cassa e anche per permettere agli stessi giocatori di essere protagonisti altrove.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Inter ha deciso di cedere Sebastiano Esposito: l’ex attaccante dell’Empoli è pronto a ripartire ancora dalla Serie A.

Sebastiano Esposito lascia l’Inter: c’è il Cagliari in pole position

L’Inter ha deciso di puntare forte su Francesco Pio Esposito come attaccante di riserva per la prossima stagione e, allo stesso tempo, ha deciso di cedere Sebastiano Esposito in Serie A. Il giovane attaccante italiano ha già accumulato esperienza nel massimo campionato negli anni scorsi e ora non vuole essere un semplice comprimario.

Secondo quanto riferisce Sportitalia, ora Sebastiano Esposito è un obiettivo concreto del Cagliari. Il club sardo si è affidato a Roberto Piccoli ma vuole un altro centravanti giovane e moderno da mettere a disposizione di Pisacane e quindi sta puntando forte sull’attuale attaccante nerazzurro.

Sebastiano Esposito al Cagliari sarebbe un colpo importantissimo per i sardi che si assicurerebbero un calciatore che, se messo in condizione, può diventare devastante nella corsa alla salvezza.

Cagliari su Seba Esposito: le cifre dell’affare

Il Cagliari vuole chiudere velocemente per Sebastiano Esposito e regalare un altro centravanti a Pisacane. L’Inter ha ricevuto diverse offerte per l’attaccante e ora i sardi sono in pole position per chiudere la trattativa.

L’affare Esposito si può chiudere con un prestito con obbligo di riscatto fissato a 7 mlioni di euro: già la giornata di domani potrebbe essere decisiva in tal senso.