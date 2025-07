Inter, conferme dall’Inghilterra: il nuovo centrocampista per 40MLN

Il calciomercato dell’Inter passa comunque per il centrocampista, a prescindere dalla scelta fatta su Hakan Calhanoglu.

Perché, alla fine, il turco pare aver risolto ogni tipo di problema con Lautaro Martinez e l’intero organico dell’Inter, dopo quanto accaduto al Mondiale per Club.

Si è risolto tutto all’Inter, ma le cose sul calciomercato viaggiano a vele spedite e con l’Inter che pare aver messo gli occhi sul centrocampista del Chelsea, che resta in uscita dal club di Londra dopo il prestito vissuto allo Strasburgo in Francia. Un colpo che per l’Inter si chiude a 40 milioni, come confermato dai media inglesi.

Calciomercato Inter: il nuovo centrocampista dal Chelsea

A riportare le ultime di calciomercato in casa Inter, direttamente dalla Gran Bretagna, è Chelsea.news, che ha fatto conoscere quelle che sono le notizie riguardo il centrocampo che sarà dell’Inter.

Perché nonostante la permanenza di Calhanoglu, continua a guardarsi intorno il club nerazzurro e che per il proprio centrocampo sta seriamente valutando l’operazione in arrivo dal Chelsea.

Il club dei Blues sta pensando di separarsi da Andrey Santos, mediano che rappresenterebbe un ottimo colpo in ottica presente e futura per l’Inter, considerando le qualità e la giovane età del calciatore. Si tratta infatti di un ottima soluzione per il centrocampo e che vedrebbe l’Inter avere un’altra ottima alternativa oltre Frattesi, tra i sostituti di Chivu per il proprio centrocampo.

La formula per arrivare ad Andrey Santos: 40 milioni dall’Inter

Ha giocato quattro partite fornendo un assist al Mondiale per Club che il Chelsea ha vinto. Ma spazio ai Blues pare non esserci per il centrocampista che resta in uscita dal Chelsea e che convincerebbe l’Inter al colpo da 40 milioni di euro.

Il classe 2004, Andrey Santos, sarebbe pronto al grande salto dopo l’esperienza allo Strasburgo, finendo all’Inter. Si tratta di uno dei calciatori più interessanti dell’intero calcio brasiliano, tra i giovani talenti che hanno intenzione di convincere Ancelotti nel corso dell’anno che sta per cominciare nella stagione 2025/2026 e che porta al Mondiale del 2026. Finendo all’Inter, ma per non meno di 40 milioni, potrebbe provare a viversi un anno di grande livello considerando che è ai margini del club dei Blues. Dal canto proprio l’Inter, per chiudere, potrebbe realizzare un’operazione da prestito con opzione di riscatto. Il Chelsea, invece, spinge per una cessione a titolo definitivo e senza condizioni diverse.