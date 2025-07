Il colpo in attacco è Krstovic: lo prende una big di Serie A

Nikola Krstovic è uno dei centravanti al centro di numerose voci di mercato e ora può lasciare il Lecce per fare lo scatto finale di carriera.

L’attaccante montenegrino è stato uno dei punti di forza del Lecce negli ultimi anni, con stagioni sempre più importanti e numeri che hanno fatto sì che il Lecce raggiungesse l’obiettivo salvezza con lui a guidare l’attacco. Il futuro di Krstovic ora è in bilico in Puglia perché crede che sia arrivato il momento di cambiare squadra e fare un passo importante per la sua carriera.

Il calciomercato può regalare a Krstovic e alla Serie A delle novità importanti nelle prossime settimane: ora ci sono contatti per una big e presto possono arrivare le firme per l’accordo.

Calciomercato, colpo Krstovic in attacco: le ultime

Il nome di Krstovic è spesso centrale nelle idee di mercato delle grandi squadre italiane che sono alla ricerca di un centravanti che possa fare perfettamente da comprimario e possa garantire un buon numero di gol nell’arco dell’intera stagione.

Dopo l’annata positiva con il Lecce e la salvezza dei salentini, per Krstovic ora potrebbe essere arrivato il momento di salutare il Salento e fare il grande passo in carriera.

Secondo le ultime notizie di mercato, il futuro di Nikola Krstovic può cambiare da un momento all’altro: ora può cambiare squadra e firmare con una big.

Krstovic torna nelle idee del Milan? Parla Sticchi Damiani

Nikola Krstovic è uno dei nomi nella lista del Milan per la prossima stagione. Massimiliano Allegri ha appena ricominciato il suo percorso in rossonero e chiede certezze in tutti i reparti-

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha aperto le porte all’addio di Nikola Krstovic in questa sessione di mercato ma ha ribadito che non “regalerà” il calciatore ai club che lo chiedono e che, quindi, andrà ceduto solo alle giuste cifre.

“I risultati del Lecce sono stati anche figli delle sue prestazioni”, ha ammesso il presidente del Lecce a Sky Sport, “quindi la società gli deve riconoscenza, cioè non lo ostacoleremoo nel suo percorso. Allo stesso tempo, il club deve anche essere gratificato economicamente“.

Krstovic-Milan: servono 20 milioni

Il Milan si fionderà su Krstovic se l’affare Vlahovic diventerà impossibile. A quel punto il montenegrino diventerebbe l’alternativa a Santiago Gimenez, che sarebbe ancora il titolare di questa stagione. Già qualche mese fa ci furono contatti con il Lecce e con l’agente di Krstovic ma ora si deve tornare nel vivo.

Il Lecce chiede 20 milioni di euro per cedere Krstovic al Milan o a qualsiasi altro club e non si accontenterà di cifre minori: al suo posto è già pronto a prendersi la Serie A Francesco Camarda, arrivato proprio dal Milan.