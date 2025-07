Leao via negli ultimi giorni a 120MLN: il Milan prende tre giocatori

Rafael Leao è uno dei calciatori maggiormente tenuti d’occhio nelle questioni di calciomercato: per il portoghese si prospettano settimane difficili.

Il numero 10 del Milan è al centro del progetto di Massimiliano Allegri ma il suo futuro non è ancora certo, anche se si è detto più volte che la sua permanenza è la base su cui poter costruire la stagione dei rossoneri. La scorsa annata non è stata per niente semplice per Leao, spesso fuori dai suoi canoni e lontanissimo dai numeri a cui aveva abituato tutti i tifosi del Milan, ma le grandi d’Europa non hanno mai dimenticato il campione portoghese.

Il calciomercato del Milan può cambiare nelle prossime settimane con l’addio di Leao che non è ancora da escludere del tutto: ci sono importanti aggiornamenti.

Calciomercato Milan: Leao verso l’addio? Le ultime

La stagione del Milan è già iniziata e può portare importanti novità nei prossimi giorni. Massimiliano Allegri ha chiesto garanzie e importanti novità per la sua rosa. Al momento le cessioni sono state bloccate dopo gli addii di Theo Hernandez e di Tijjani Reijnders ma non è detto che non ci saranno altri addii importanti.

In primis c’è da tenere sotto controllo la situazione di Rafael Leao: il portoghese è sempre nelle voci di mercato che si avvicendano e che possono cambiare il futuro del club rossonero.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan può perdere Rafael Leao nelle prossime settimane: il portoghese è nel mirino di una grande d’Europa.

Leao può lasciare il Milan: c’è il Bayern Monaco

Rafael Leao è il nome più importante del Milan attuale, oltre Luka Modric. Il portoghese ha vissuto una stagione complicatissima e potrebbe essere uno dei sacrifici del club rossonero.

Secondo quanto riferisce fichajes.net, il Bayern Monaco è sulle tracce di Rafael Leao. Vincent Kompany ha chiesto un grande esterno alla dirigenza e sta valutando con attenzione il nome del portoghese. Nei giorni scorsi dal club bavarese era arrivato un messaggio molto chairo: “Non vogliamo Leao”. Eppure le notizie in arrivo in queste ore sono tornate prepotenti in quella direzione.

Il Milan non chiude le porte alla cessione di Rafael Leao ma chiede 120 milioni di euro per cedere il portoghese e non è detto che i bavaresi non possano avvicinarsi sensibilmente a quella cifra.

120 milioni per Leao: arriverebbero 3 calciatori

Il Milan cederà Leao con un’offerta da oltre 100 milioni. Con quei soldi, poi, Igli Tare andrebbe a migliorare la squadra in almeno tre ruoli diversi. In primis si andrà a prendere un sostituto di Leao e poi si chiuderebbero altri due colpi: uno in difesa e uno a centrocampo.

La situazione di Leao va tenuta sotto controllo e nei prossimi giorni potrebbero esserci importanti aggiornamenti sul futuro del portoghese.