Affare Rodrygo, accordo da 80 milioni: lui ha già accettato

Rodrygo lascerà il Real Madrid nei prossimi giorni: il brasiliano è fuori dal progetto di Xabi Alonso e ora è pronto a cambiare aria.

L’attaccante carioca ha fatto benissimo nei suoi anni a Madrid ma ora non è più centrale nel progetto dell’allenatore spagnolo e dopo l’addio di Carlo Ancelotti ha perso posto nelle gerarchie. Spesso anche con il tecnico italiano è partito dietro nelle scelte e con l’arrivo di Mbappé la sua figura è stata completamente oscurata per lunghi tratti dell’ultima stagione.

Il futuro di Rodrygo è tutto ancora da scrivere ma ora si stanno aprendo scenari molto interessanti che possono cambiare totalemente il mondo del calcio e anche le griglie di partenza dei campionati.

Calciomercato, colpo Rodrygo: lascia il Real Madrid

Il Real Madrid sta cambiando pelle in questo momento storico, con l’arrivo di Xabi Alonso che ha deciso di dare un taglio al passato e di iniziare un nuovo progetto, con nuove idee e nuova filosofia che più si sposa a un calcio moderno.

Per Rodrygo non c’è più spazio al Real Madrid, con Arda Guler che ora inizia a scalare classifiche e a diventare uno dei nomi di punta del club madrileno per la prossima stagione.

Secondo le ultime notizie di mercato, il futuro di Rodrygo può essere lontano dal Real Madrid: l’attaccante brasiliano è fuori dal progetto di Xabi Alonso.

Futuro Rodrygo: sfuma il sogno Serie A, le ultime

Il nome di Rodrygo Goes è sempre centrale nelle idee di mercato dei top club che cercano un esterno di altissimo livello che sappia coniugare spettacolo e gol e che possa fare la differenza.

Secondo quanto riferisce AS, il Tottenham sta facendo di tutto per portare Rodrygo in Premier League. L’allenatore Thomas Frank ha deciso di avviare un nuovo progetto e sta puntando su qualche calciatore di altissimo livello per fare in modo che Son venga sostituito degnamente e si possa sognare in grande.

Anche per i club di Serie A si era parlato di Rodrygo Goes ma l’affare è impossibile per motivi economici nel calcio italiano: il Real Madrid ha intenzione di incassare cifre importanti.

Rodrygo al Tottenham: le cifre dell’affare

Il Tottenham vuole chiudere subito per Rodrygo e portarlo immediatamente in Premier League e ora ha chiesto il permesso al Real Madrid di parlare con il calciatore per trovare una quadra sull’accordo.

Solo a quel punto gli Spurs porterebbero le prime offerte concrete sul tavolo del Real Madrid che chiede 90 milioni per cedere il brasiliano ma Levy non vuole arrivare a tali cifre. Alla fine il braccio di ferro si potrebbe risolvere con un’offerta da 80 milioni tra parte fissa e bonus.