Donnarumma cambia squadra: il PSG lo ha già rimpiazzato

Paris Saint Germain e Gianluigi Donnarumma starebbero tirando la corda al punto che presto questa si romperà.

A più di due mesi dall’inizio delle trattative per il rinnovo di contratto del portiere italiano, le parti non sono ancora riuscite a trovare un accordo. Stanco di andare dietro all’ex Milan, il PSG si sarebbe mosso di conseguenza rimpiazzando Donnarumma con uno dei portieri più talentosi in circolazione.

Di questo passo il capitano della Nazionale italiana rischia di giocarsi il posto con un collega, cosa inammissibile considerando il suo valore, motivo per il quale starebbe spingendo per andare via da Parigi già nel corso di questo calciomercato senza aspettare la naturale scadenza del suo contratto nel giugno 2026.

Il PSG ha già rimpiazzato Donnarumma

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Gianluigi Donnarumma, che potrebbe clamorosamente lasciare il Paris Saint Germain nel corso di questo calciomercato. Scenario fino a qualche mese fa impensabile, ma le tensioni che si sono registrate fra le parti per via del rinnovo di contratto del portiere italiano hanno complicato non solo i discorsi per il prolungamento stesso, ma anche i rapporti fra giocatore, agenti e club.

Forte dello status acquistato nelle ultime stagioni, il Paris Saint Germain di aspettare Donnarumma non ne ha alcuna intenzione, motivo per il quale si sarebbe subito messo alla ricerca di un degno sostituto, individuato tra le altre cose proprio in Francia. Addirittura alcuni media parlano di un accordo già raggiunto per questo nuovo portiere, che nell’ideale collettivo potrebbe subito prendere il posto dell’italiano.

Stando dunque a quanto riportato dal collega dell’Equipe Loic Tanzi sui propri profili social, il Paris Saint Germain sarebbe in chiusura per Lucas Chevalier. Per il classe 2001 i campioni d’Europa dovrebbero versare nelle casse del Lille quasi 40 milioni di euro, cifra che non si spende per un secondo portiere. A quindi sorge spontaneo domandarsi: che fine fa Donnarumma?

Donnarumma cambia squadra: svelato dove firmerà

L’arrivo a Parigi di Lucas Chevalier non è una casualità. Il fatto che il PSG stia ingaggiando il francese proprio quando i discorsi per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma sono bloccati deve far riflettere, soprattutto fronte futuro dell’estremo difensore italiano.

All’ombra della Tour Eiffel il classe 1999 ha già condiviso la maglia da titolare, ma oramai è cresciuto ed è diventato uno dei portieri più forti al mondo, quindi di tornare a farlo non ne avrebbe alcuna intenzione. Quindi appresa questa notizia Gianluigi Donnarumma si starebbe guardando intorno in vista della prossima stagione, valutando anche la possibilità di andare via da subito. Il suo nome nel corso di queste settimane è stato accostato anche all’Inter, ma secondo il collega Loic Tanzi il futuro di Donnarumma potrebbe essere in Premier League, con Manchester City e United che presto potrebbero muovere dei primi passi concreti verso di lui sfruttando la situazione delicata che si è creata il Paris.