Donnarumma, addio al PSG: confermata la destinazione a sorpresa

Gigio Donnarumma pare essere arrivato alla fine della sua esperienza a Parigi dopo aver vinto tutto o quasi al PSG.

Le voci di calciomercato hanno riguardato Donnarumma anche in Serie A per il ritorno a Milano, ma non è all’Inter che giocherà il portiere italiano.

Il numero uno della Nazionale e del PSG ha vinto la tanto desiderata Champions League con i parigini ai danni proprio dell’Inter, club al quale è stato accostato per il suo ritorno “a casa” considerando il suo passato al Milan. Ma non è in nerazzurro, appunto, che si vedrà il futuro del capitano della Nazionale. Gianluigi Donnarumma potrebbe ripartire in un club a sorpresa, in una destinazione diversa da quella di Milano e a rivelare le ultime su tale possibilità è TMW.

Calciomercato: colpo Donnarumma, lascerà il PSG

Gianluigi Donnarumma lascerà il PSG e probabilmente lo farà perché è arrivato alla fine di un ciclo ai piedi della Torre Eiffel.

Il portiere italiano ha voglia di arrivare al Mondiale, competizione che gli manca a causa della generazione recente della Nazionale italiana che nelle ultime due edizioni non ha preso parte sia nel 2018 che nel 2022. Con l’aspettativa di esserci nel 2026 con l’Italia di Gennaro Gattuso, Gigio Donnarumma potrebbe andare in Nazionale con i guantoni di un altro club.

Non più al PSG, lasciando il club francese, ma non per tornare in Italia. A fare sul serio per Gianluigi Donnarumma è il Galatasaray che, puntando anche sul portiere italiano per il dopo-Muslera, andrebbe a realizzare un altro colpo che permetterà al club di Istanbul di competere non più soltanto per il campionato turco, ma anche in Europa per la Champions League che ha da giocare.

Le cifre dell’affare Donnarumma: pioggia di milioni per lui

Potrebbe spingersi fino ai 20 milioni di euro a stagione, il Galatasaray, per convincere Gianluigi Donnarumma.

Sarà per i 20 milioni a stagioni più per i 30 milioni di euro che verrebbero versati nelle casse del PSG per aggiudicarsi il suo cartellino. Un’operazione complessiva da 50 milioni di euro oltre a bonus e commissioni che saranno poi da sistemare. Il club giallorosso “rischia” in un solo mese di piazzare sia il colpo Osimhen che l’affare Donnarumma, dopo aver già preso Sanè e aver messo in piedi una formazione di un livello enorme per l’Europa che dovrà giocare, nella competizione della Champions League nella quale vorranno fare, a quanto pare, bella figura. Chi prenderà il Galatasaray nel calendario della Champions League rischia di dover fronteggiare un top club d’Europa.