Serie A, hanno scelto Reina per la panchina: è il “nuovo Sarri”

Dopo una prestigiosa carriera fra i pali, Pepe Reina è pronto a tornare a mettersi in gioco ma in una veste completamente nuova.

Stando alle ultime notizie, infatti, lo spagnolo starebbe già parlando e pensando da allenatore, anche perché questo avrebbe in serbo per lui il futuro. Ovviamente c’è ancora da lavorare e studiare, visto che solo due mesi fa ha appeso i guantoni al chiodo, ma la sensazione è che in realtà Pepe Reina possa avere presto la sua prima opportunità su una panchina anche piuttosto prestigiosa. Da capire se effettivamente uno scenario del genere si realizzerà, ma nel frattempo diretto interessato e tifosi starebbero cominciando a fantasticare.

Scelto Pepe Reina: è il “nuovo Sarri”

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Pepe Reina, ritiratosi lo scorso 30 giugno dopo una carriera incredibile tra Italia, Inghilterra, Spagna e Germania. Ovunque è andato ha lasciato il segno, o meglio, il guantone, diventando uno degli interpreti più forti e decisivi nel suo ruolo.

Adesso che il campo non è più sua giurisdizione, Pepe Reina starebbe studiando perché di lasciare il mondo del calcio non ne avrebbe alcuna intenzione. Per lui nel corso di queste settimane si sono ipotizzate diverse posizioni dirigenziali, tanto nel Como come nel Villarreal, squadra della sua infanzia, ma lo spagnolo preferisce continuare a vivere l’adrenalina del campo piuttosto che restare seduto dietro una scrivania in giacca e cravatta.

Per questo motivo ha con entusiasmo accettato l’opportunità di guidare la cantera del Submarino Amarillo, ma la sensazione è che quest’avventura possa durare meno del previsto, visto che lo spagnolo potrebbe presto sedersi su una panchina di Serie A, lui che in una recente intervista ai canali ufficiali del Villarreal si è paragonato per stile di gioco e attitudine verso il suo calciatori a due grandi allenatori come Maurizio Sarri e Gennaro Gattuso.

Pepe Reina nuovo allenatore in Serie A

Dopo essersi ritirato Pepe Reina ha avuto subito l’opportunità che voleva, sedendosi praticamente da impreparato sulla panchina della cantera del Villarreal. Ovviamente l’idea è quella di sfruttare nel migliore dei modi quest’occasione per farsi trovare pronto al momento del bisogno, e chissà che questo non lo possa portare ancora una volta in Serie A.

Molti degli ex compagni e degli allenatori di Pepe Reina sono convinti che lo spagnolo possa fare una grande carriera anche da allenatore, e chissà che questa non possa partire da Como, al posto di Cesc Fabregas, che per quanto possa credere nel progetto Lariano, prima o poi lascerà per compiere il definitivo salto di qualità. Staremo a vedere, ma chissà che qualcosa non stia già bollendo in pentola.