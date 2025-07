Insigne in una big di Serie A: annunciata la data del ritorno

Lorenzo Insigne può raggiungere Bernardeschi e Immobile ad alti livelli, ma non al Bologna. L’obiettivo però è comune: ritorno in Nazionale.

Chiaro è che in questo momento Lorenzo “Il Magnifico” parte dietro a tutti i suoi compagni potenziali in Nazionale, nelle possibili scelte di Gennaro Gattuso che in verità Insigne lo conosce fin troppo bene, avendolo allenato nell’esperienza al Napoli che portò alla Coppa Italia vinta nel periodo pandemico. E sarà proprio Rino Gattuso ad avergli consigliato la sua prossima destinazione.

Impossibile quasi pensare ad un ritorno al Napoli, considerando che gli azzurri cercano un esterno a destra e non a sinistra, ruolo preferito per il “tiro a giro” di Lorenzo Insigne. Ma è comunque tornando da un suo ex allenatore o quantomeno tornando in Serie A, tra due o tre alternative che spunta fuori la possibilità di rivedere Insigne presto in Italia. Ne ha parlato pubblicamente oggi, in un annuncio di calciomercato, l’allenatore del club al quale è stato fortemente accostato lo stesso ex numero 24 e capitano del Napoli.

Calciomercato: ritorno di Insigne in Serie A, la rivelazione

È attualmente svincolato Lorenzo Insigne, calciatore che si è liberato da poco del contratto con il Toronto, così come Federico Bernardeschi che si è ufficialmente accasato al Bologna.

Così come Ciro Immobile, altro suo amico ed ex compagno in Nazionale, nel percorso con Gattuso, proverà a convincere lo stesso Mister calabrese, al fine di provare a rientrare tra i calciatori che dovranno lottare per il pass Mondiale che rappresenterebbe per i tre l’ultima chiamata possibile per giocare il Mondiale 2026, dopo l’assenza negli ultimi due campionati internazionali.

Un accostamento recente alla Lazio lo ha rilanciato come possibile candidato per una convocazione a settembre, se sarà possibile. Ma il problema è lo stesso di sempre, tra i temi di quest’ultimo periodo alla Lazio: il calciomercato bloccato. E lo stesso Maurizio Sarri, rispondendo alle domande sull’affare Insigne, ha annunciato di non aspettare gennaio. Il ritorno di Insigne in Serie A, se sarà, arriverà in quest’estate. Non a gennaio alla Lazio.

Niente Lazio: dove giocherà Insigne?

Se Insigne dovesse toccare livelli alti nel calcio italiano, potrebbe farlo per firmare in un club come quello della Lazio o all’Atalanta. L’operazione alla Lazio non si fa perché Sarri ha annunciato in conferenza che non si aspetterà gennaio e il calciatore ha voglia di trovarsi una sistemazione subito. Alla Dea, quella di Lorenzo Insigne, sarebbe un’opzione low cost e non male.

Ci sono poi le alternative come quella al Sassuolo o al Parma. Per quanto riguarda i Crociati, come accadde anche con Giovinco e Cassano, tra i talenti “ritrovati”, ecco che anche per Insigne potrebbe esserci una nuova vita e “ultima” calcistica, se si considera la possibilità di giocare titolare a Parma.