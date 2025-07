Darwin Nunez in Serie A, ma non al Napoli: al Liverpool 50MLN

Darwin Nunez sembrava destinato a diventare un nuovo giocatore del Napoli in questo calciomercato, ma così non sarà.

Il club campione d’Italia ha alla fine deciso di puntare su Lorenzo Lucca, avendo ritenuto le richieste avanzate dal Liverpool per l’uruguaiano esagerate. Forse Aurelio De Laurentiis non ha avuto la pazienza necessaria per arrivare in fondo a questo discorso, anche perché un’altra grande di Serie A sarebbe pronta ad inserirsi nei discorsi per Nunez sfruttando il fatto che i Reds avrebbero ammorbidito le proprie richieste.

Niente Napoli: Nunez ha un altro accordo in Serie A

Nel corso di queste settimane si è tanto parlato di Darwin Nunez in ottica Napoli, ma complice l’ingaggio di Lorenzo Lucca potremmo dire che la pista che portava i partenopei all’uruguaiano si è definitivamente raffreddata.

Nonostante questo, comunque, c’è ancora una possibilità di vedere l’ex Benfica in Serie A a partire dalla prossima stagione. Stando alle ultime notizie, infatti, una storica rivale del Napoli si sarebbe inserito nei discorsi per Darwin Nunez, che per quanto voglia restare a Liverpool per giocarsi le sue carte avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi in Italia in questo calciomercato, anche perché la destinazione sarebbe più che gradita.

Stando ai colleghi di calciomercato, infatti, il Milan potrebbe presto approfondire i discorsi con i Reds per Darwin Nunez, la cui candidatura potremmo dunque dire avere preso sempre più quota nonostante dalle parti di via Aldo Rossi si sarebbe cominciato a valutare seriamente l’ingaggio di un altro grande attaccante come Dusan Vlahovic. È una corsa a due, ma la sensazione è che l’uruguaiano possa presto prendersi la pole position.

50MLN al Liverpool per Nunez

Nonostante l’opzione Napoli sia saltata, Darwin Nunez potrebbe comunque finire a giocare in Serie A nella prossima stagione, anche se la sua importante pre season starebbe facendo ricredere il Liverpool. Eppure dalle parti di Anfield non sembrerebbero cambiare posizione in merito al futuro dell’uruguaiano, che difronte alla giusta cifra potrebbe comunque partire.

E quindi il Milan starebbe cominciando a sondare questa soluzione, avendo a disposizione un budget importante da investire sulla prima punta. Stando ai colleghi di calciomercato, infatti, il club rossonero potrebbe mettere sul tavolo del Liverpool ben 50 milioni di euro per Darwin Nunenz, ma la sensazione è che i Reds potrebbero sparare alto proprio come fatto con il Napoli. Questo, però, non sembrerebbe intimorire più di tanto il Diavolo, pronto a regalare a Max Allegri una punta di peso per la prossima stagione.