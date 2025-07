Il Milan ha già bloccato il sostituto di Maignan: l’annuncio

Mike Maignan è capitano e leader del nuovo Milan targato Max Allegri, ma il futuro potrebbe riservare non poche sorprese.

Stando alle ultime notizie, infatti, dalle parti di via Aldo Rossi avrebbero già individuato e bloccato il portiere che prenderà il posto del francese nel prossimo futuro. A confermarlo anche il recente annuncio, che potrebbe destabilizzare un po’ Maignan non solo in vista dell’imminente inizio di stagione, ma anche in ottica rinnovo, discorso che le parti avrebbero potuto riavviare nei prossimi mesi, ma che a questo punto rimarrà lì nel dimenticatoio.

Il Milan ha scelto l’erede di Maignan

Massimiliano Allegri ha deciso di ripartire da Mike Maignan. Il tecnico toscano ha fatto il possibile per convincere l’estremo difensore francese a restare nonostante i continui rumors che lo vedevano vicinissimo al Chelsea. Il 16 rossonero ha deciso di dare una seconda chance al club dopo gli screzi della passata stagione, ma alla fine è stato ancora una volta deluso.

Stando alle ultime notizie, infatti, il Milan sarebbe già alla ricerca di un profilo più giovane con il quale sostituirlo nel prossimo futuro. Nulla di ufficiale al momento, anche perché dalle parti di via Aldo Rossi starebbero cercando di concentrarsi sulla stagione che sta per cominciare, ma è inevitabile che una notizia del genere rischia di destabilizzare ulteriormente i rapporti fra Maignan ed il club rossonero, che con questa mossa potrebbe essersi bruciato la possibilità di provare a rinnovare il contratto all’ex Lille.

Intervistato dai colleghi di MilanNews.it, l’ex portiere Flavio Roma ha individuato in Marco Carnesecchi l’erede designato di Mike Maignan al Milan. Chissà che un’opinione del genere non possa venire letta e valutata dalla dirigenza rossonera, che se non dovesse riuscire a rinnovare il contratto al francese dovrà seriamente andare alla ricerca di un nuovo estremo difensore.

Il sostituto di Maignan è italiano

Secondo Flavio Roma Marco Carnesecchi è colui il quale dovrebbe prendere il posto di Mike Maignan al Milan. In effetti l’italiano è fra le tante soluzioni quella migliore, anche perché stiamo parlando di un profilo che potrebbe essere il futuro della Nazionale italiana.

La sensazione, però, è che la pista che porta a Carnesecchi potrebbe riscaldarsi solo nel momento in cui Maignan non dovesse rinnovare. La priorità del Milan e di Allegri è quella di blindare il portiere francese con il contratto in scadenza nel giugno del 2026, ma molto dipenderà ovviamente da come andranno le cose nel corso di questa stagione. La dirigenza rossonera, però. è sicura di riuscire a riallacciare i rapporti con il 31enne grazie anche all’intermediazione del tecnico toscano. Staremo a vedere, ma nel frattempo la candidatura di Carnesecchi prenderebbe sempre più quota dalle parti di Casa Milan.