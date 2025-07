Juventus-PSG, scambio a sorpresa: c’entra Thuram

In questi ultimi giorni il Paris Saint Germain avrebbe messo gli occhi su uno dei punti fermi della Juventus: Khephren Thuram.

Il centrocampista francese piace tanto a Luis Enrique, al quale non dispiacerebbe aggiungere la fisicità del figlio d’arte alla sua mediana, già forte di suo. Privarsi di un calciatore del genere, però, non è assolutamente in programma per la Juventus, che potrebbe però allentare la presa nel momento in cui il PSG dovesse farsi avanti con una proposta di scambio, casomai con l’aggiunta anche di un minimo conguaglio economico a favore proprio della Vecchia Signora.

Scambio Juventus-PSG: Thuram torna in Francia

Il futuro di Kephren Thuram potrebbe a sorpresa essere in Francia. Stando alle ultime notizie, infatti, sul figlio d’arte si sarebbe cominciato a muovere con una certa insistenza e convinzione il Paris Saint Germain, che nei prossimi giorni potrebbe anche avviare dei discorsi veri e proprio con la Juventus per il centrocampista francese.

Ovviamente la Vecchia Signora non avrebbe alcuna intenzione di privarsi di Thuram, ma giorni d’oggi si sa che nessuno è indispensabile, e che alla giusta cifra tutti possono andare via. È la dura legge del calciomercato, che vige anche dalle parti della Continassa. Allo stesso tempo, però, non è nei piani né vendere né tanto meno regalare il calciatore, motivo per il quale il PSG dovrà superarsi per convincere la Juventus a lasciare partire il francese.

Al momento ancora nessuna proposta sarebbe né stata presentata né tanto meno studiata, ma dalla Francia circolano alcune indiscrezioni secondo le quali il club campione d’Europa potrebbe inserire Randal Kolo Muani come contropartita nelle trattative con la Vecchia Signora per Thuram, giocando sul fatto che i bianconeri vorrebbero riportare in Serie A l’attaccante francese. La sensazione, però, è che questo potrebbe comunque non bastare.

La Juventus ha già scelto il sostituto di Thuram

L’idea di riportare a Torino Randal Kolo Muani stuzzica la Juventus, ma Comolli, Modesto e tutti quelli che lavorano dalle parti della Continassa non ritengono essere lo scambio con Thuram equo. Per questo motivo la Vecchia Signora sarebbe sì disposta ad accettare l’attaccante francese come contropartita tecnica, ma il PSG deve aggiungerci anche un conguaglio economico vicino per riuscire ad andare a dama, anche perché poi il figlio d’arte va sostituito.

E su questo aspetto la Juventus si sarebbe mossa d’anticipo, individuando in Morten Hjulmand il profilo perfetto sul quale andare eventualmente a puntare. Scrive però Il Corriere dello Sport che il danese non esclude la permanenza a Torino di Thuram, ma c’è da convincere in primis un agguerrito Sporting Lisbona, pronto ad ereggere un muro difronte alla possibilità di perdere il suo capitano, che invece starebbe spingendo per andare via. Staremo a vedere.