L’allenatore ha convinto Vlahovic, pronto l’ingaggio a doppia cifra

E’ l’occasione del mercato estivo Dusan Vlahovic che lascerà la Juventus ed è pronto ad una nuova avventura in vista della prossima stagione e per il futuro.

L’attaccante serbo vuole cercare di dare una scossa alla propria carriera perché ha intenzione di mettersi alle spalle questa esperienza difficile vissuta alla Juventus. Perché il giocatore non ha vissuto momento positivi, anzi, e per questo motivo ha voglia di provare a dare una scossa al progetto anche personale in vista dei prossimi anni.

Ci sono delle novità che riguardano la decisione che sembra essere stata presa dallo stesso Dusan Vlahovic che è pronto a rompere i rapporti con la Juventus e provare a riscattare la propria carriera a suon di gol.

C’è voglia di fare tanto in Dusan Vlahovic che può lasciare la Juventus nelle prossime ore e iniziare a giocare per una nuova squadra. Si è parlato tanto di Milan in queste ultime settimane e ora possono cambiare i piani perché c’è una nuova società che sembra essersi inserita nell’affare.

Calciomercato: un nuovo club convince Vlahovic

Ci sono degli aggiornamenti che arrivano dall’edizione di Tuttosport che racconta quella che può essere la strategia da parte di una società straniera che può convincere Dusan Vlahovic al trasferimento e a lasciare l’Italia.

Perché in questo momento c’è il Milan che spera di ingaggiare Vlahovic e aspetterà fino alle ultime settimane offrendo il massimo, circa la metà dell’ingaggio che percepisce oggi il giocatore serbo alla Juventus. Ma in questo momento c’è una nuova società che ha intenzione di provare a chiudere e occhio al colpo di scena.

Secondo le ultime notizie, infatti, ci sarebbe l’intenzione da parte del Fenerbahce con Mourinho che vuole convincere Vlahovic a trasferirsi in Turchia. L’attaccante serbo ora potrebbe seriamente prendere in considerazione questa opzione con la volontà da parte del club turco che può spingersi a fare una super offerta per prenderlo.

In questo momento ci sono conferme che arrivano con la mossa del Fenerbahce che può ingaggiare Vlahovic e rispondere al colpo Osimhen del Galatasaray.