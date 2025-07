Ultimatuma a Leao, Allegri lo mette alle strette: futuro ormai deciso

Il Milan si è affidato a Massimiliano Allegri anche per prendere delle decisioni importanti sul futuro: ora anche Rafael Leao ha ricecvuto un ultimatum.

Il futuro dei rossoneri si sta scrivendo proprio in queste prime settimane agli ordini di Massimiliano Allegri, sempre più presente e importante anche nelle scelte societarie e di squadra che possono cambiare tante cose da qui in avanti. Ora anche la situazione di Leao è da tenere sotto controllo perché può cambiare da un momento all’altro, tenendo conto dell’ultimatum che gli ha dato il Milan.

ll nome di Leao è sempre al centro di grandi discussioni tattiche e di mercato: l’esterno portoghese può partire ma a decidere sarà Allegri.

Calciomercato Milan: cambia il futuro di Leao

Il Milan è in fase di ricostruzione totale. Dopo la stagione pessima dello scorso anno, ora Allegri ha il compito di far tornare il sereno e riportare la squadra in alto tra Serie A ed Europa. Ha accettato volentieri l’incarico per ripartire da un progetto potenzialmente serio e ora vuole il massimo dai suoi calciatori.

Rafael Leao e il Milan sono in un momento importante del rispettivo futuro. Il numero 10 è l’idolo dei tifosi e importantissimo per la squadra ma il suo status non è intoccabile.

Secondo le ultime notizie di mercato, il futuro di Rafael Leao è tornato a essere in bilico: l’attaccante portoghese ha ricevuto un importante ultimatum da Allegri.

Ultimatum a Leao: come cambierà il suo futuro

Le prestazioni di Leao dell’ultima stagione sono state tutt’altro che positive. Non ha quasi mai fatto la differenza né in Serie A né in Europa e la squadra ne ha fortemente risentito, come hanno ben sottolineato i numeri.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, il Milan ha dato un ultimatum a Leao per il futuro: o ripete la stagione dell’anno dello Scudetto o sarà messo sul mercato e sarà il prossimo sacrificio del Milan della prossima stagione.

Intanto Leao è al lavoro con Allegri per crcare di riprendersi il Milan sulle spalle ma non è detto che il calciomercato non porti sorprese importanti anche per lui: c’è il Barcellona che continua a seguirlo e che presto può tentare l’assalto, anche se ora è molto più complicato.

Leao al Barcellona? Le ultime sul futuro

Il Barcellona ha seguito Rafael Leao per molti mesi ma poi, viste le difficoltà per chiudere l’affare, ha deciso di puntare su Marcus Rashford che nei prossimi giorni dovrebbe diventare un calciatore blaugrana.

Ma Leao non è uscito dai radar del Barça che cerca sempre di migliorarsi e continuerebbe il suo pressing sul portoghese qualora dovessero esserci certezze che il Milan voglia venderlo