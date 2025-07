Dumfries in Premier League: l’Inter lo sostituisce con il brasiliano

Il rumors delle ultime settimane stanno trovando sempre più conferme: Denzel Dumfries è destinato a lasciare l’Inter in questo calciomercato.

Si è parlato tanto di Barcellona, con l’agente Jorge Mendes che l’avrebbe offerto a più riprese al presidente Laporta, ma il futuro dell’esterno olandese sembrerebbe più orientato a sbarcare in Premier League piuttosto che in Spagna.

Nel frattempo l’Inter si sarebbe già cominciato a muovere di conseguenza, individuando nel terzino brasiliano il profilo ideale sul quale andare a puntar nel momento in cui Dumfries dovesse effettivamente preparare le valige ed andare via.

Niente Barcellona, Dumfries finisce in Premier: la destinazione

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Denzel Dumfries, sempre più lontano dall’Inter. A più riprese Ausilio e lo stesso Christian Chivu hanno cercato di ribadire l’incredibilità dell’olandese, ma la sensazione è che oramai la strada intrapresa porterà l’ex PSV a lasciare la Milanello nerazzurra in questo calciomercato.

Nel corso di queste settimane per Dumfries si è parlato tanto di Barcellona, ma il club blaugrana non sembrerebbe intenzionato ad approfondire i discorsi né con il calciatore né tanto meno con l’Inter, anche perché Hansi Flick avrebbe intenzione di puntare ancora una volta sull’esperienza e le qualità di Jules Koundé. Ovviamente non è da escludere che da qui a qualche giorno la situazione possa cambiare, ma la sensazione è che il futuro dell’olandese sia in Premier League.

Stando ai colleghi di AS, infatti, Denzel Dumfries sarebbe finito nel mirino di Aston Villa e Newcastle, con i Magpies che potrebbero anche pensare di affondare il colpo sul 2 olandese già nei prossimi giorni sfruttando l’importante incasso della cessione di Isak, sempre più vicino al Liverpool per una cifra superiore ai 100 milioni di uro.

Il sostituto di Dumfries è brasiliano

L’Inter potrebbe fare a meno di Denzel Dumfries nella prossima stagione, o almeno questo è quello che si starebbe cominciando a pensare dopo gli interessi per l’olandese di Aston Villa, Newcastle e Barcellona.

Lasciarlo partire non sarebbe però un problema, anche perché dalle parti di viale Liberazione avrebbero già cominciato a valutare diversi profili con i quali andare a sostituire il numero 2. Considerando l’esperienza che già ha in Serie A e le qualità che dimostrato di avere nel corso delle ultime stagioni, Dodo della Fiorentina potrebbe essere il prescelto, ma allo stesso tempo starebbe prendendo sempre più quota la candidatura di Wesley del Flamengo, giocatore che nel corso di questo calciomercato sarebbe finito nel mirino anche di Roma e Milan.