Accordo Juventus-Mourinho: firme entro 7 giorni

La Juventus e José Mourinho sono in contatto per chiudere velocemente un nuovo accordo: si chiude un affare che sembrava impossibile.

I bianconeri sono alla ricerca di novità e miglioramenti importanti per poter gestire al meglio la stagione e per far sì che la squadra possa puntare a obiettivi molto importanti. Ci sono già stati dei miglioramenti e dei passi in avanti per la rosa bianconera ma ancora non basta per rendere felici i tifosi e tranquilla la società che ora ha avviato nuovi contatti.

Il calciomercato della Juventus può regalare ancora grandi sorprese e colpi di scena da qui fino alla fine e la prossima settimana sarà già decisiva per altre firme.

Calciomercato Juventus: nuovo accordo con Mourinho

Il mercato della Juve deve portare ancora tante novità alla rosa di Igor Tudor che intende portare la squadra a un livello ancora più alto e vuole far sì che si possa gestire al meglio l’intera stagione, diventando protagonisti in tutte le competizioni.

La Juventus del futuro dipenderà soprattutto dalle scelte che si faranno in ottica calciomercato da qui in avanti.

Secondo le ultime notizie di mercato, tra la Juventus e José Mourinho c’è un accordo ormai vicinissimo e presto possono arrivare anche le firme.

Mourinho bussa in casa Juventus: vuole subito Vlahovic

La Juventus tiene sotto controllo il futuro di Dusan Vlahovic. L’obiettivo è quello di cedere l’attaccante serbo nel minor tempo possibile e fare in modo che l’ingaggio dell’ex Fiorentina venga risparmiato per la prossima stagione.

Secondo quanto riferisce La Stampa, José Mourinho vuole prendere subito Dusan Vlahovic dalla Juventus. L’attaccante serbo non è più un nome che convince Igor Tudor e per questo motivo ora si cerca immediatamente una nuova soluzione.

L’entourage di Vlahovic ha già avuto contatti con i dirigenti del Fenerbahçe, che ha proposto un contratto molto importante e potrebbe chiudere immediatamente il colpo.

Vlahovic al Fenerbahçe entro una settimana: le cifre

La Juventus vuole cedere Dusan Vlahovic al miglior offerente e ora il Fenerbahçe di Mourinho sembra voler fare sul serio. Il club turco ha già acquistato Duran ma l’avventura dell’ex Al Nassr non è assolutamente iniziata bene, con il primo giorno di assenza ingiustificata dall’allenamento e con la furia dello Special One.

Vlahovic è il nome su cui vuole spingere Mourinho per la prossima stagione e ora si può chiudere sulla base di 20 milioni più 10 di bonus, non tutti facili da raggiungere, arrivando al sì del calciatore e quindi alle firme.