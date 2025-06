Milan, Vlahovic firma in Premier: Tare ha già bloccato l’alternativa

Dusan Vlahovic sembrava destinato a firmare per il Milan in questo calciomercato, ma invece così non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, nonostante si sia parlato tanto in questi giorni del forte legame con Massimiliano Allegri, il centravanti serbo ha deciso di intraprendere un’altra strada in carriera accettando la proposta di un club di Premier League.

Attualmente impegnato al Mondiale per Club con la Juventus, Vlahovic svolgerà tutto l’iter necessario per lasciare la Vecchia Signora solo dopo aver concluso quest’esperienza negli States, con il Milan che nel frattempo avrebbe anche già bloccato l’alternativa all’attaccante serbo per andare a rinforzare e completare l’attacco rossonero.

Vlahovic firma in Premier League: niente Milan

Nel corso di questi giorni si è parlato di Dusan Vlahovic in orbita Milan, con il calciatore particolarmente allettato dalla possibilità di tornare a lavorare con Max Allegri. Più di questo però non si è detto, con il club rossonero che non ha compiuto il passo successivo arrivando a contattare la Vecchia Signora per l’attaccante serbo.

Questo ha ovviamente lasciato strada spianata alla concorrenza, con una storica compagine di Premier League che sotto traccia avrebbe cominciato a lavorare per Dusan Vlahovic. Dopo i primi contatti, positivi, con gli agenti del calciatore, la dirigenza inglese si sarebbe anche sentita con la Juventus, che pur di alleggerire il proprio bilancio dal pesante ingaggio del serbo avrebbe detto di sì a qualsiasi tipo di proposta e formula che gli sarebbe stata presentata. Ovviamente dalle parti della Continassa nessuno conferma questa narrazione, ma la sensazione è che bisogna aspettare la fine di questo Mondiale per Club per capire cosa ne sarà di Dusan Vlahovic.

Nel frattempo, stando a quanto riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, il Newcastle sarebbe pronto a fare sul serio per l’attaccante serbo, complice anche la necessità di affiancare ad Isak un calciatore esperto che possa permettere allo svedese di rifiatare nel corso della stagione.

Tare ha già bloccato l’alternativa a Vlahovic

Dusan Vlahovic potrebbe diventare un nuovo calciatore del Newcastle nel corso di questo calciomercato, anche se nelle ultime ore si starebbe vociferando di un clamoroso scambio tra il Napoli e la Juventus che vedrebbe coinvolto proprio il serbo e Victor Osimhen.

Qualsiasi sia il destino del numero 9 bianconero una cosa è certa, nella prossima stagione non vestirà la maglia del Milan. Le necessità per il Diavolo di fare comunque un attaccante c’è, ed è per questo motivo che sfumato Vlahovic Allegri e Tare potrebbero fare le cose seriamente per Mateo Retegui, da tempo il preferito non solo del tecnico ma anche del direttore sportivo, come conferma il fatto che sia stato il primo nome accostato all’attacco rossonero in questo calciomercato.