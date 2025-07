Bufera Inter: Calhanoglu risponde a Lautaro, cosa c’è sotto

Ultimissime Inter. Novità da parte di Hakan Calhanoglu che è tornato a parlare dopo un lungo silenzio.

Ecco il messaggio del centrocampista turco che ha risposto in maniera netta e chiara all’attacco gratuito della società e del capitano Lautaro Martinez.

Inter: la risposta di Calhanoglu a Lautaro e Marotta

Hakan Calhanoglu ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram e ha fatto chiarezza riguardo la sua situazione all’Inter.

“Nel corso della finale di Champions ho subito un infortunio. Nonostante ciò, insieme alla società ho deciso di partire per il Mondiale per Club negli Stati Uniti. Essere lì è stato importante anche se non riuscivo a giocare. Volevo stare vicino al gruppo e supportarlo. Purtroppo, durante un allenamento, mi sono fatto male di nuovo, in una zona diversa. Ho avuto uno strappo muscolare e per questo non sono riuscito a giocare nessuna partita di questa competizione”.

“Ieri abbiamo perso tutti e fa davvero male. Ho vissuto questo momento con tristezza perché tengo a questa squadra. Dopo la partita ho chiamato alcuni compagni di squadra e ho fatto sentire loro il mio sostegno. E’ questo quello che fai quando ci tieni davvero. Mi hanno colpito, ovviamente, le parole del post partita che sono state davvero dure. Sono parole che dividono, non uniscono. Nella mia vita ho sempre assunto delle responsabilità, ho giocato anche con dolore e nei momenti difficili ho fatto di tutto per essere un riferimento per il gruppo: l’ho dimostrato con i fatti, non a parole”.

Poi la stoccata a Lautaro Martinez e Marotta, che ieri l’avevano attaccato duramente.

“Ho ascoltato le parole di un mio compagno di squadra e del presidente. Rispetto il loro pensiero ma ciò non può essere a senso unico. Il rispetto va dimostrato dentro e fuori dal campo. Nella vita la vera forza è quella di rispettarsi a vicenda, soprattutto nei momenti di grande difficoltà”.

“Non ho mai tradito la maglia dell’Inter, non ho mai detto di non essere felice qui. Ho ricevuto, in passato, delle proposte importanti che ho deciso di rifiutare per restare qui. So cosa significa giocare per questa squadra. Pensavo che le mie azioni parlassero da sole. Grazie alla mia Nazionale ho imparato ad essere un vero leader, quello che sta vicino ai compagni nei momenti difficili. Ho avuto l’onore di essere capitano della Turchia e ho sempre aiutato tutti i giocatori, non cercavo un colpevole quando le cose non andavano bene. Amo questo sport, amo il club e i colori nerazzurri e darò sempre tutto. Futuro? Vedremo cosa succederà ma la storia dice che sarà ricordato sempre colui che è rimasto in piedi e non quello che ha alzato di più la voce”.

Calhanoglu Inter: cosa succederà adesso

Sarà una vera battaglia a distanza con le parti che dovranno chiarire la situazione e risolvere la vicenda che vede Calhanoglu protagonista. La volontà del giocatore è quella di andare via dall’Inter che però chiede una cifra superiore rispetto all’offerta del Galatasaray, che ha messo sul piatto 15 milioni di euro. Il giocatore ha chiesto di partire perché vuole giocare in Turchia. Ecco perché le prossime settimane saranno decisive per capire le intenzioni del club.