Serie A, fatta per il ritorno dell’ex Milan: giocherà in Champions

Non è andata benissimo al Milan per l’ex rossonero e ormai anche Serie A che è pronto però ad una nuova avventura.

Andando via dal club di sua proprietà e lasciando il campionato della Premier League, occhio al futuro proprio dell’esterno portoghese che, a caccia di un posto al Mondiale nella formazione nella quale gioca anche Rafael Leao oltre a Cristiano Ronaldo, sarebbe pronto al ritorno per il grande salto che al Milan non è riuscito a fare.

Lo hanno riportato da Record, Joao Felix è pronto al ritorno con separazione definitiva dal Chelsea. Il Milan, che aveva provato a riportarlo ad alti livelli, lo ha lasciato andare dopo sei mesi passati praticamente in chiaroscuro e col suo talento che, neppure in rossonero, si è rivisto se non a sprazzi e solo per le prime partite.

Calciomercato: l’ex Milan e Serie A pronto al ritorno

Dal Portogallo hanno svelato tutti i dettagli in merito a Joao Felix e al suo trasferimento dopo il periodo passato in prestito al Milan e in Serie A.

In Italia c’erano due o tre squadre già a gennaio sul talento portoghese che ha voglia di riveder sbocciato quello che è un talento ad oggi quasi smarrito e che ha urgente bisogno appunto di ritrovare. La voglia di giocare ad alti livelli nasce dall’esigenza di ritrovare la Nazionale portoghese, considerando quella che dovrà essere la sua esperienza al Mondiale 2026.

Tant’è che, per ritrovarsi, potrebbe tornare lì dove tutto è cominciato. Si vocifera che il Benfica sia pronto a chiudere, nel giro di poco, un colpo importante dal Chelsea. Prelevandolo per il 50% del suo cartellino, in un prestito oneroso con opzione oppure obbligo di riscatto a cifre fissate, ecco che il Benfica riaccoglierebbe Joao Felix.

Joao Felix, Juve e Inter ci provano: la situazione

Juventus e Inter, prendendolo soltanto in prestito e cercando di capire quanto realizzabile sia un’operazione di tale portata, avrebbero pensato al colpo Joao Felix. Il punto è che però, l’esterno portoghese, pare intenzionato a ritornare a casa.

Lo stesso Chelsea non lo cederebbe più soltanto in prestito, ma con l’intenzione di liberarsi definitivamente del suo cartellino. Il colpo Felix sarà per il Benfica, unica destinazione gradita dal portoghese che, per ritrovare il suo talento, ripartirebbe dal club che lo ha lanciato nel calcio dei grandi, prima dei cosiddetti “buchi nell’acqua” vissuti fino a questo momento in una carriera che non lo ha mai visto come protagonista del calcio mondiale.