Calhanoglu-Galatasaray, salta tutto: il motivo inguaia l’Inter – Sky

Il calciomercato dell’Inter vede un ennesimo nuovo stravolgimento e che riguarda questa volta la frenata improvvisa su Hakan Calhanoglu.

Stando a ciò che ha svelato il giornalista ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio e nel corso dell’edizione odierna di Calciomercato – L’Originale, sarebbe saltato tutto sull’affare Calhanoglu. Il futuro del turco, dopo le vicende recenti con rottura totale all’Inter, per le parole anche di Lautaro Martinez alla fine del Mondiale per Club, resta comunque lontano dai nerazzurri ma non lontanissimo da Milano.

Non è da escludere, infatti, la possibilità di un secondo “tradimento” da parte di Calhanoglu dopo le vicende già passate da una parte all’altra di Milano. Chiaro è che non sarà occasione per il Milan, ma la permanenza in Serie A e per giocare in una rivale storica dell’Inter, non è da escludere.

Calhanoglu, niente Galatasaray: cos’è successo con l’Inter

La stessa fonte ha fatto sapere cos’è successo tra l’Inter e il Galatasaray. Il club nerazzurro aveva già chiarito la propria posizione: il turco non si sarebbe mosso da Milano per meno di 30 milioni di euro. Malgrado le voci insistenti sull’arrivo di Calhanoglu ad Istanbul, l’affare è in realtà tutto tranne che chiuso.

Ci sarebbe stato un incontro tra il vice-presidente del club di Istanbul, Abdullah Kavukcu, e l’Inter. Un incontro però che avrebbe avuto esito negativo, con il club nerazzurro che ha ribadito la propria posizione.

Hakan Calhanoglu sarà venduto, sì, ma non svenduto. E a quanto pare, tra Inter e Galatasaray non sussistono le condizioni per portare avanti una trattativa che, al momento, risulta addirittura chiusa. Ma cosa succede adesso con Calhanoglu? Il motivo del mancato arrivo è causato dalle volontà da parte del club di Istanbul di andare dritto su Osimhen. Il centravanti del Napoli è il primissimo obiettivo del Galatasaray, più di Calhanoglu, sul quale avrebbero mollato la presa.

Chi prende Calhanoglu: due opzioni in Serie A

Ci sarebbero due opzioni in Serie A per l’affare Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco sarebbe interessato a restare in Italia, ormai sua seconda casa, dovesse saltare l’operazione che lo porta ad Istanbul.

Tra Torino e Napoli ci sono due possibilità che lo porterebbero alla Juventus o alla formazione allenata da Antonio Conte. Per quanto riguarda i piemontesi, l’affare lo vedrebbe come titolare indiscusso nel nuovo centrocampo che si sta formando con Igor Tudor. Fronte Napoli, invece, la possibilità si aprirebbe soltanto di fronte alla cessione di Zambo Anguissa che, al momento, risulta invece ad un passo dal rinnovo.