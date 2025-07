Koopmeiners è il colpo dell’estate: c’è un piano preciso

Teun Koopmeiners è stato uno dei peggiori della Juventus nella scorsa stagione: pronto un piano definitivo per lui.

Il centrocampista olandese ha deluso fortemente le aspettative nella sua prima stagione in bianconero. Arrivato per 60 milioni negli ultimi giorni del mercato estivo della passata stagione, ci si aspettava un exploit clamoroso dopo le annate al top all’Atalanta ma il suo feeling con il mondo bianconero non è mai sbocciato.

Sia con Thiago Motta che con Tudor ha fatto fatica e ha attirato forti critiche su di sé e addirittura si è parlato di una cessione immediata per far cassa e per puntare su calciatori nuovi.

Juventus, deciso il futuro di Teun Koopmeiners: le ultime

La Juventus ha iniziato un nuovo corso targato Igor Tudor, con il mister croato che vuole costruire una rosa a sua immagine e somiglianza e capace di rendere al meglio in tutte le competizioni. L’obiettivo è quello di tornare a combattere per la vetta in Serie A e arrivare il più lontano possibile in Champions League, senza porsi limiti.

Per farlo, la Juventus ha bisogno di un mercato di alto livello e che tutti i calciatori in rosa seguano per filo e per segno le indicazioni di Igor Tudor che ha già in mente le nuove idee da far fruttare nel prossimo anno.

Secondo le ultime notizie di mercato, ora in casa Juventus è stato deciso il futuro di Teun Koopmeiners: c’è un piano preciso per lui.

Koopmeiners resta alla Juventus: scatta il piano ad hoc

Teun Koopmeiners è stato forse la più grande delusione per il calcio italiano e per la Juventus nella passata stagione. Il calciatore olandese era arrivato a Torino dopo un lungo tira e molla con l’Atalanta e si pensava potesse subito prendere le redini del centrocampo bianconero e diventare uno dei top della rosa, ma così non è stato.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, però, ora Igor Tudor ha un piano preciso per Koopmeiners. Lo ritiene importante nel suo scacchiere, ha qualità certamente di grande livello e uniche per la rosa bianconera e quindi va assolutamente recuperato.

Dal 24 luglio Tudor effettuerà un lavoro di recupero fisico per averlo al top per l’inizio del campionato e gli confermerà la fiducia che gli ha sempre garantito. Ora tocca a Koopmeiners tornare il vero se stesso e prendersi finalmente la Juve.

Koopmeiners resta alla Juventus: sarà titolare

Teun Koopmeiners ora vuole prendersi la Juventus. Tudor lo ha già provato al Mondiale per Club, in zona e con compiti più offensivi e si sono intraviste cose positive. Ora dovrà ritrovare se stesso e far brillare di nuovo il suo mancino.

Nel nuovo scacchiere tattico di Tudor, Koopmeiners è perfetto in fase di rifinitura e servirà al 100% per poter offrire spunti offensivi che mancherebbero senza il suo estro.