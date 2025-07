Calciomercato Inter: l’erede di Calhanoglu arriva dall’Olanda

L’Inter lavora per cedere al Galatasaray Calhanoglu. Il turco, secondo le ultime notizie di mercato, ha già dato il via libera all’operazione e sta spingendo per definire al più presto la trattativa. Intanto, per sostituire il centrocampista la società guarda in casa Feyenoord.

Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, dopo le voci su Ederson e Rovella c’è un nome nuovo per la mediana nerazzurra.

Una vera e propria occasione di mercato dell’Inter che ha la possibilità di definire al più presto l’operazione superando la concorrenza anche di altre squadre inglesi, come il Manchester United.

In attesa dell’offerta giusta per Calhanoglu, valutato dall’Inter 30 milioni, l’Inter valuta l’alternativa migliore per sostituire il turco che è sempre più lontano dalla Serie A.

Nella lista degli obiettivi di mercato dell’Inter c’è anche il talento di proprietà del Feyenoord. Si cerca, infatti, un profilo giovane capace di poter dare, sin da subito, il suo contributo alla causa.

In questi anni il calciatore ha fatto vedere il suo talento in Olanda, conquistando anche la fascia da capitano della squadra. Ha le caratteristiche giuste per poter ricoprire il ruolo da titolare all’interno della formazione di Chivu.

Calciomercato Inter: chi prendono a centrocampo

A fare il punto della situazione, su questa trattativa di calciomercato, è la redazione inglese di TeamTalk che ha fatto uscire fuori la notizia relativa all’interesse dell’Inter nei confronti del centrocampista olandese.

Il classe 2001, che suo fratello gemello in forza all’Arsenal, è seguito da squadre di Premier come Manchester United e Newcastle. Servirà una svolta da parte della dirigenza nerazzurra che vuole portare all’Inter Timber del Feyenoord.

Il calciatore è valutato almeno 25 milioni di euro, visto che ha il contratto in scadenza a giugno 2026. Una vera e propria occasione di mercato, con Ausilio pronto a strappare un altro super sconto dagli olandesi.

Prima, però, servirà la cessione di Calhanoglu che è sempre più ai margini della squadra. Il giocatore vuole andare al Galatasaray che, per il momento, non ha fatto l’offerta giusta.

Timber Inter: nuovi aggiornamenti

C’è anche l’Inter sulle tracce di Timber. Il centrocampista del Feyenoord è il nome nuovo per la mediana dei nerazzurri, che stanno lavorando per liberare Hakan Calhanoglu e Asslani, nel mirino del Betis Siviglia.

Ci sarà, dunque, un nuovo restyling in mezzo al campo con Ausilio pronto ad approfittare dell’occasione e strappare il giocatore agli olandesi che hanno già fissato il prezzo per la partenza di Timber, che ha il contratto in scadenza a giugno 2026.

La società dovrà essere brava a definire l’operazione e anticipare la concorrenza di altre società straniere, come Newcastle e Manchester United.