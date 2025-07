Seba Esposito toglie il disturbo: accordo in Serie A, va in una big

La polveriera in casa Inter rischia di essere molto pericolosa e ora ci sono novità anche per il futuro di Sebastiano Esposito: lascia i nerazzurri.

Ci sono tanti impedimenti in casa Inter in questo momento per il futuro del giovane attaccante italiano che ha vissuto una stagione difficile con l’Empoli e ora è tornato dal prestito ma per ripartire subito. Il Mondiale per Club non gli ha dato modo di esprimersi al meglio, nemmeno con Chivu ha trovato lo spazio giusto per mettersi in mostra, a differenza del fratello più piccolo Francesco Pio che, invece, è destinato a rimanere a Milano.

Per Sebastiano Esposito non c’è spazio all’Inter, nell’ottica dei cambiamenti che ci saranno, e quindi per lui si aprono le porte dell’addio immediato.

Calciomercato Inter, Sebastiano Esposito toglie il disturbo: verrà ceduto

Nell’ambito della querelle che si sta vivendo ora in casa Inter, con le questioni aperte tra Lautaro Martinez e gli altri senatori del gruppo, evidentemente restare all’Inter non è la miglior scelta da fare per un giovane come Sebastiano Esposito che ha intenzione, ora, di prendersi lo spazio necessario per far emergere il suo talento.

Le scelte da parte dell’Inter sull’attaccante nato a Castellammare di Stabia possono essere molto importanti. Ci sono molte società che si stanno guardando intorno per provare a prendere nuovi attaccanti e ora è il turno di Sebastiano Esposito.

Secondo le ultime notizie, infatti, c’è la possibilità più che concreta che si possa chiudere un colpo come Sebastiano Esposito in Serie A.

Sebastiano Esposito lascia l’Inter: ok alla Fiorentina

Sebastiano Esposito è pronto a lasciare l’Inter. La situazione dell’attaccante classe 2002 è da tenere sotto osservazione perché non intende restare ancora nell’ombra e vuole un progetto che si basi fortemente sulle sue qualità.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, la Fiorentina ha messo gli occhi su Sebastiano Esposito e vuole regalarlo a Stefano Pioli in caso di addio di Moise Kean. Lui, insieme a Edin Dzeko, andrebbe a costituire l’attacco della Viola per la prossima stagione e avrebbe modo di crescere e imparare ancora tantissimo alle spalle di un gigante del calcio internazionale che già conosce benissimo.

Esposito ha dato il suo ok al trasferimento alla Fiorentina e ora cerca il modo giusto per arrivare al sì definitivo, con l’accordo tra i club che sbloccherebbe definitivamente l’affare.

Fiorentina, all-in su Esposito: le cifre dell’affare

La Fiorentina è in pressing per Sebastiano Esposito. Il classe 2002 ha già aperto a un eventuale trasferimento a Firenze e aspetta il via libera delle società per mettersi agli ordini di Stefano Pioli.

I dirigenti della Fiorentina riflettono sulle cifre dell’operazione, con la società di Marotta che chiede 10-12 milioni di euro per il giocatore in scadenza il prossimo anno.