In chiusura il colpo Lookman, Atalanta smantellata: ok a 50MLN

Ademola Lookman è pronto a lasciare l’Atalanta: i bergamaschi rischiano di perdere molti dei pezzi pregiati in questa sessione di mercato.

L’attaccante nigeriano è stato uno dei migliori della Dea in questa stagione ma anche tra i migliori in Serie A, con numeri davvero importanti che hanno fatto la differenza e hanno contribuito al sogno Scudetto per diverse settimane e poi a confermare l’obiettivo Champions League, certamente non semplice da raggiungere in un campionato tanto avvincente come quello della passata stagione.

Con l’addio di Gian Piero Gasperini, con cui ci sono stati degli alti e bassi ma anche un rapporto di profonda stima, anche Ademola Lookman è pronto a lasciare l’Atalanta.

Calciomercato Atalanta, va via anche Lookman: le ultime

Il futuro dell’Atalanta sembra tutt’altro che semplice. La società ha deciso di affidarsi a Ivan Juric per sostituire Gian Piero Gasperini e questo cambio in panchina non è stato accolto con grandissimo favore da parte di una frangia della tifoseria e anche della critica per le ultime annate poco felici del tecnico croato e per le incertezze che porta l’addio dell’allenatore che ha costruito questo “impero” per ben 10 anni.

L’Atalanta ha già visto partire Matteo Ruggeri e anche Mateo Retegui rischia la cessione ma in questo momento il calciatore più vicino all’addio è Ademola Lookman.

Secondo le ultime notizie di mercato, Ademola Lookman può essere la prossima cessione dell’Atalanta: il nigeriano ha già le valigie pronte per un’altra esperienza di alto livello.

Atalanta, cessione Lookman: nuovi contatti con l’Atletico Madrid

Ademola Lookman è uno dei nomi più interessanti in uscita dall’Atalanta. Lo scorso anno fu vicinissimo all’addio, con il PSG che provò a spingere sull’acceleratore ma alla fine calciatore e club nerazzurro decisero di restare insieme ancora un anno, per centrare ancora obiettivi importanti e poi valutare serenamente la divisione delle strade.

Secondo quanto riferisce AS, ora potrebbe essere arrivato il momento della cessione: Ademola Lookman è seguito con molto interesse dall’Atletico Madrid. Il club spagnolo guarda spesso in casa Atalanta e dopo gli acquisti di Juan Musso e Matteo Ruggeri, ora punta l’attaccante nigeriano.

Serve un attaccante con le sue caratteristiche che possa garantire gol e assist e creare un modo diverso di attaccare rispetto a quello solito che ben conosciamo dei Colchoneros.

Lookman all’Atletico Madrid: servono almeno 50 milioni

Il desiderio dell’Atalanta sarebbe quello di trattenere Lookman, così come tutti gli altri migliori calciatori. Ma con gli assalti delle big europee inizia a diventare molto complesso arrivare a questa situazione e quindi si apriranno le porte all’addio in caso di offerte congrue.

L’Atalanta valuta Lookman 60 milioni di euro ma l’Atletico Madrid potrebbe non spingersi oltre i 50 milioni e, convincendo il calciatore con un ottimo ingaggio, potrebbe convincere la Dea a rivedere le sue pretese e arrivare alla conclusione dell’accordo.