Si complica Lookman, ha l’accordo con un altro club

Sembrava in dirittura d’arrivo la trattativa per l’acquisto di Ademola Lookman, ma adesso l’attaccante dell’Atalanta potrebbe finire in un’altra squadra a sorpresa.

Diversi i club che si sono interessati all’esterno nigeriano dopo che in questi anni in Italia ha lasciato il segno, ma l’ha fatto anche in Europa. Perché in più occasioni Lookman ha stupito con prestazioni da vero campione anche contro grandi squadre come Barcellona, Real Madrid e il Bayer Leverkusen dove in finale di Europa League vinta dai bergamaschi ha messo a segno una tripletta.

Adesso spuntano fuori delle nuove notizie in merito a quello che può accadere nelle prossime ore perché su Lookman si è generato un forte interesse anche in Italia da squadre come Napoli, Juventus e Inter che hanno messo nel mirino il giocatore nigeriano che adesso è pronto a fare la sua scelta definitiva.

Andrà via dall’Atalanta e non è più un segreto questo, ma il club italiano chiede almeno 50 milioni di euro per lasciarlo andare e per questo motivo che al momento sono poche le squadre che possono pensare di prenderlo subito. Decisiva sarà anche la volontà di Lookman che spingerà verso l’addio dopo aver avuto anche una promessa dal suo attuale club, adesso però è un’altra società che a sorpresa può prenderlo.

Calciomercato: accordo con Lookman, squadra a sorpresa

Si è parlato tanto di Lookman in queste prime settimane di calciomercato estivo e il nome del giocatore nigeriano è stato accostato soprattutto ai club italiani come Napoli e Juve, ma anche in Premier League o in Arabia Saudita. Ora però la sua prossima destinazione può essere una vera sorpresa.

Ci sono conferme che arrivano riguardo quella che sarà la prossima squadra di Lookman che è pronto a lasciare l’Atalanta e iniziare una nuova avventura per fare il definitivo step in avanti. Tra le squadre interessate al giocatore ci sarebbe sicuramente anche l’Atletico Madrid di Simeone adesso.

Il Cholo, secondo il Corriere dello Sport, ha osservato la crescita di Lookman e il trasferimento all’Atletico Madrid si può concretizzare nelle prossime ore. Il club spagnolo fa sul serio per lui e adesso il Napoli rischia di restare beffato e di dover puntare su altri profili.

Nelle ultime ore, infatti, si è parlato di un nuovo tentativo da parte del Napoli per Ndoye del Bologna o Lang del PSV se dovesse saltare Lookman.