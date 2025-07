Addio Juventus: Perin resta in Serie A, arriva la svolta

Cambio tra i pali anche nelle fila della Juventus con i bianconeri che sono pronti a fare a meno di Mattia Perin, che ha deciso di interrompere la sua esperienza alla Vecchia Signora.

L’estremo difensore, che non ha neanche partecipato al Mondiale per Club, ha deciso di terminare l’avventura alla Juventus che sta lavorando per trovare una nuova destinazione al giocatore.

Anche il suo entourage si è messo alla ricerca di un altro club per Perin, che ha intenzione di proseguire la sua carriera in Serie A.

Nelle ultime ore è uscito fuori il nome di un’altra società interessata a prendere l’esperto portiere, ecco tutti i dettagli.

Il rapporto fra la Juve e Perin è ai titoli di coda. Il portiere ha deciso di terminare l’esperienza alla Continassa e di vestire la maglia di un’altra società italiana. L’obiettivo è quello di giocare con continuità e tornare protagonista di nuovo in Serie A. Ci sono già stati dei contatti per ingaggiarlo: ecco tutti i dettagli su questo nuovo affare.

Calciomercato: dove sta andando Perin?

Secondo le ultime indiscrezioni, raccolte da gazzetta.it, c’è un nuovo club che ha mosso passi importanti per ingaggiare Perin che rappresenta una grande occasione di mercato.

Le sue qualità, fuori discussioni, possono far bene alla squadra che ha bisogno di un nuovo estremo difensore per la prossima stagione.

In questi anni alla Juventus è migliorato ulteriormente e adesso ha tutta l’esperienza per poter tornare di nuovo protagonista e giocare con maggiore continuità.

E’ questa l’intenzione del ragazzo che ha chiesto espressamente la cessione, che avverrà sicuramente in questa finestra di mercato estiva.

Si accende la caccia all’erede di Perin in casa Juve, intanto per il portiere ex Genoa è pronta a una nuova opportunità in Serie A: ecco dove.

Calciomercato: su Perin c’è il Sassuolo

La società neroverde, neo promossa in Serie A, ha salutato definitivamente Consigli, che si è svincolato e Moldovan, che è tornato all’Atletico Madrid. Ritorna dal prestito Turati che però può essere affiancato da un altro portiere d’esperienza.

Infatti, Carnevali sta ragionando sulla possibilità di portare al Sassuolo Perin della Juventus. Una vera occasione per il mercato dei neroverdi che possono rinforzare il reparto con l’arrivo del giocatore che ha tutta l’esperienza e le qualità per trascinare la squadra verso la salvezza. Si attende solo la decisione del ragazzo e anche della Juventus, che dovrà decidere cosa fare.