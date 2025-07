Inter, crolla tutto: pagano la clausola di Dumfries, scelto il sostituto

L’Inter vive un momento estremamente difficile: i nerazzurri ora possono perdere anche Denzel Dumfries con la clausola rescissoria.

Dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club, in casa Inter si è smosso tutto e ora c’è il rischio che le spaccature diventino davvero molto pesanti. Ci sono molte situazioni che rischiano di restare in bilico e di destabilizzare totalmente l’ambiente, visto che alcuni dei migliori calciatori possono essere ceduti per ricostruire la rosa da zero e dare nuove vibrazioni positive al mondo interista.

La situazione di Dumfries è da tenere sott osservazione perché anche l’olandese rischia di finire nella lista dei cedibili dell’Inter e il suo addio sarebbe molto pesante, se unito a quello di Hakan Calhanoglu.

Calciomercato Inter, va via anche Dumfries

Il futuro dell’Inter passa necessariamente dalle mosse di mercato che possono stravolgere la rosa attuale dei nerazzurri. Marotta e Ausilio ora sono al lavoro per ricostruire le crepe e le ferite insieme a Chivu, chiamato a un lavoro eccezionale dopo tutte le pesantissime delusioni della stagione appena conclusa.

Con il Mondiale per Club si è chiuso definitivamente il ciclo dell’Inter che ora deve ripartire da zero e trovare il modo di intraprendere nuovamente una strada positiva.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Inter può cedere Denzel Dumfries in questa sessione estiva di trasferimenti: c’è la clausola rescissoria.

Dumfries via con la clausola rescissoria: quanto vale

Il momento dell’Inter è tutt’altro che sereno, con la questione Calhanoglu che tiene banco e che rischia di compromettere totalmente il futuro del club.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, l’Inter può cedere Denzel Dumfries con la clausola rescissoria. Nel suo contratto c’è la possibilità che venga ceduto per 30 milioni di euro in questa sessione di mercato e questa cifra fa gola, molto, a tante big, soprattutto della Premier League, che anche in passato hanno avuto approcci per l’olandese.

Dumfries può lasciare subito l’Inter insieme a Calhanoglu e dare modo al club di ricostruire, forse in maniera anche sana e futuribile, la rosa per tornare a essere sin da subito competitivi.

Via Dumfries: l’Inter vira su Tchatchoua

L’Inter sta per cambiare totalmente pelle e sta valutando nuove cessioni e nuovi acquisti molto importanti. I nerazzurri possono dire addio a Dumfries e al suo posto il nome principale è quello di Jackson Tchatchoua del Verona.

Il club gialloblù ha fissato a 20 milioni il valore dell’esterno classe 2001, cifra che l’Inter non vuole sborsare per intero e a cui cercherà di avvicinarsi con un’offerta da 12 milioni più bonus.