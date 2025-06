Garnacho in Serie A, ma niente Napoli: si è sbloccato l’affare

Il calciomercato in Serie A torna a vedere tra i protagonisti assoluti Alejandro Garnacho, ex obiettivo del Napoli in inverno.

Dall’Inghilterra hanno fatto sapere che le intenzioni del calciatore e del club dei Red Devils sono quelle di separarsi, quasi a qualsiasi condizione.

E questo permette al Napoli, ma non solo, di tornare in corsa, qualora si volesse sfruttare al volo l’occasione di calciomercato che si sta presentando su chi, fino a pochissimo tempo fa, risultava essere uno dei migliori giovani talenti del calcio internazionale.

Calciomercato: Garnacho in Serie A, tre club interessati

La parabola discendente del Manchester United, con le prestazioni non proprio all’altezza delle aspettative per Garnacho negli ultimi mesi, hanno confermato che prenderlo per i 60-70 milioni di euro che chiedeva il club dell’Old Trafford, al Napoli, sarebbe stato un errore.

Le cose cambiano adesso, come fanno sapere da Daily Star, tant’è che non c’è più solo il Napoli che sblocca l’affare possibile in Serie A per Alejandro Garnacho.

Oltre al Chelsea, che pure continua a valutarne l’operazione, trattenendolo a quel punto in Premier League, ci sono altri due club interessati in Serie A assieme al Napoli per Garnacho. Da una parte c’è la Juventus che, se non dovesse riscattare Conceicao, punterà forte su un nuovo esterno. Dall’altra c’è il Milan che, con o senza Leao, potrebbe prendere in prestito il giocatore argentino per poi fissare delle cifre sul possibile riscatto da decidere a fine stagione.

Le cifre e i dettagli del colpo Garnacho in Serie A

L’affare si sblocca, in Serie A, grazie alle volontà di Garnacho e del Manchester United che avrebbero deciso di separarsi. Il club inglese, consapevole delle volontà di sentirsi protagonista da parte dell’argentino che non vuole rischiare di finire fuori dai convocati al Mondiale 2026 di Scaloni, sarebbe pronto a scegliere anche di dirgli “arrivederci” con ritorno a fine anno, in prestito secco. Chi lo vuole però, in Italia, non è disposto ad averlo, pagargli l’ingaggio per un solo anno e poi rispedirlo.

Di fronte ad un’occasione da 40-50 milioni di euro, Napoli e Juventus si faranno avanti per Garnacho. La seconda, più della prima, potrebbe essere intenzionata al colpo considerando che i partenopei sembrano quasi in chiusura per Lang, in arrivo dal PSV. Sullo sfondo resta vivo anche il Milan, che starebbe valutando se effettuare o meno un’operazione di tale portata. Uno scenario aperto è anche quello del prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo condizionato dall’annata proprio dell’argentino e del club in questione.