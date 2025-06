Bove torna in campo: svelato dove giocherà – SKY

Edoardo Bove comincia finalmente ad intravedere la luce dopo 206 giorni da quel maledetto Fiorentina-Inter che tenne tutto col fiato sospeso.

Stando alle ultime notizie, infatti, i risultati dei recenti accertamenti ai quali si è sottoposto il centrocampista italiano hanno dato tutti esito negativo. Questo significa solo una cosa, che Edoardo Bove potrà tornare finalmente in campo dopo lo spavento per il malore patito lo scorso 2 dicembre.

Sarà curioso capire dove lo farà e con quale squadra, anche se nel corso di Calciomercato-L’Originale Gianluca Di Marzio lo ha difatti svelato con un importante ed emozionante annuncio in apertura di trasmissione.

Bove torna finalmente in campo: svelato dove

Novità importanti sul futuro di Bove

Edoardo Bove potrà tornare a giocare a calcio nonostante il brutto malore subito lo scorso 2 dicembre durante Fiorentina-Inter. In molti credevano che il classe 2002 non ci sarebbe riuscito, ma invece gli esiti negativi degli ultimi accertamenti ai quali si è sottoposto in questi giorni hanno fatto partire un vero e proprio conto alla rovescia.

Sfortunatamente per via della legge che è in vigore in Italia Edoardo Bove non potrà più giocare in Serie A, ma a partire dal prossimo 1 luglio tornerà ad essere un calciatore della Roma. Con Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri il classe 2002 si sederà sicuramente al tavolo delle trattative per capire il da farsi in vista di un futuro che sarà quasi sicuramente all’estero. A questo punto sarà curioso capire quali sono i piani del club giallorosso, che potrebbe tanto decidere di vendere Bove a titolo definitivo quanto di mandarlo in prestito fino a quando non si sistemeranno le cose in Italia a livello burocratico. Staremo a vedere.