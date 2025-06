Ricordate Emerson Palmieri? Torna in un big di Serie A quasi gratis

Emerson Palmieri può lasciare subito il West Ham e tornare in una big di Serie A: pronto un nuovo accordo per le firme immediate.

L’esterno italo-brasiliano ha lasciato la Serie A qualche anno fa per trasferirsi in Premier League, al West Ham, dove è diventato uno dei titolari indiscussi degli ultimi anni. Ora, però, ci sono contatti in corso per il suo ritorno in Italia, visto che ha il contratto in scadenza tra un anno e vuole riprendersi ciò che ha lasciato un po’ di tempo fa in Serie A.

Il nome di Emerson Palmieri torna verso la Serie A in modo ciclico, con ogni sessione di mercato legata ai terzini che vede il suo profilo accostato a quello delle big: ma questa volta può firmare sul serio.

Calciomercato, torna Emerson Palmieri in Serie A

Il calciomercato delle squadre di Serie A è già iniziato e può regaalre colpi importanti nel giro di poco tempo. Ci sono situazioni in fase di sviluppo che possono cambiare totalmente il calcio italiano e il volto di alcune big che possono perdere i calciatori migliori su cui hanno fatto affidamento fino ad ora per poi prendere dei sostituti e scommettere su un rendimento importante.

Tanti club vivono un momento di difficoltà e di studio perché pianificare alla perfezione ciò che deve succedere risulta sempre più complicato ma ora si stanno scrivendo nuovi piani.

Secondo le ultime notizie di mercato, Emerson Palmieri può tornare subito in Serie A: ci sono contatti diretti con una big.

Emerson Palmieri nel mirino della Lazio: le ultime

Maurizio Sarri è tornato alla Lazio e ha chiesto un mercato importante per la sua squadra. Vuole tornare a far bene, vuole calciatori che sposino il progetto e il suo modo di giocare per filo e per segno e che sappiano bene calarsi nella realtà biancoceleste.

Sa bene che ci saranno delle cessioni importanti ma non vuole restare scoperto in nessun ruolo e per questo motivo ha chiesto alla società di muoversi per tempo per trovare nomi e sostituti all’altezza dei titolari che potrebbero partire.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Nuno Tavares è sul piede di partenza e ora Emerson Palmieri è l’obiettivo numero uno di Sarri. Lo ha già allenato ai tempi del Chelsea e ne conosce bene caratteristiche e potenziale.

Lazio-Emerson Palmieri: contatti positivi

La Lazio vuole Emerson Palmieri se verrà ceduto Nuno Tavares. Il portoghese è nel mirino di diverse squadre importanti ma non ha ancora deciso il suo futuro e anche Sarri vorrebbe vederlo all’opera prima di dare il via libera alla sua cessione.

Qualora dovesse andar via, Emerson Palmieri è il primo nome del tecnico toscano. Ha il contratto in scadenza nel 2026 – con opzione fino al 2027 – ma il West Ham lo cederebbe a cifre irrisorie, vicine ai 7 milioni di euro.