Accordo Milan-Barcellona: annuncio dalla Spagna

Come un fulmine a ciel sereno il Milan potrebbe aver chiuso per il primo rinforzo di questo calciomercato estivo.

La notizia sarebbe trapelata direttamente dalla Spagna, secondo la quale il club rossonero avrebbe raggiunto un accordo con il Barcellona per il trasferimento in Serie A del calciatore. Dal quarto piano di via Aldo Rossi non sarebbe ancora arrivata nessuna conferma in merito, ma non è da escludere che il direttore sportivo Igli Tare abbia preferito la via del silenzio per evitare di attirare l’attenzione su una trattativa tanto importante quanto ovviamente delicata.

Accordo Milan-Barcellona per il calciatore

In attesa di Luka Modric il Milan sarebbe a un passo dal definire l’arrivo di un altro calciatore dalla Spagna. Stiamo parlando di un tesserato del Barcellona, che nonostante la sua esperienza è finito ai margini del progetto tecnico di Hansi Flick.

Fiutata quest’opportunità il direttore sportivo Igli Tare si è subito mosso di conseguenza, cominciando a contattare chi di dovere per capire la fattibilità di un’operazione che alla fine è risultata essere più semplice del previsto. Vuoi la necessità del Barcellona di fare cassa, vuoi la volontà del calciatore di provare una nuova esperienza in carriera, le parti si sarebbero accordate in un nulla, anche se dalle parti di via Aldo Rossi non sarebbe arrivata (ancora) nessuna conferma, a differenza di quanto invece si vocifererebbe in Spagna.

Stando a quanto riportato dai colleghi di SPORT, infatti, il Milan avrebbe messo gli occhi su Andreas Christensen, difensore classe 1996 che la dirigenza rossonera ha cercato di portare in Serie A già nello scorso calciomercato invernale. Per un motivo e per un altro alla fine non se ne fece nulla, ma adesso sembrerebbero esserci tutti i presupposti, economici e non, per andare a dama.

Il Milan si rinforza con un calciatore del Barça

Andreas Christensen potrebbe essere il primo vero rinforzo del calciomercato estivo del Milan. SPORT parla infatti di contatti ben avviati fra le parti, con il difensore danese che avrebbe anche già aperto alla possibilità di vestire rossonero nella prossima stagione.

Oltre al fatto che da Casa Milan non trapelerebbe niente in merito, c’è un altro aspetto che va considerato in questa faccenda: la concorrenza di alcun club sauditi. Sarebbero infatti diverse le squadre di Saudi Pro League che avrebbero cominciato a chiedere informazioni per Andreas Christensen, che in vista del Mondiale in programma nell’estate 2026 preferirebbe però restare a giocare ad alti livelli in Europa, convinto che possa dire ancora la sua.