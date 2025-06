Inter: il sostituto di Calhanoglu arriva dal City, le cifre

Il calciomercato dell’Inter passa da Calhanoglu e di traverso tocca fare attenzione ai diversi stravolgimenti di mercato che seguono.

Perché è chiaro che se dovesse concretizzarsi il colpo Calhanoglu per il Galatasaray a quel punto, per l’Inter, tocca trovare il suo sostituto diretto. Un sostituto che stanno cercando nelle idee low cost e non solo, perché c’è anche Rovella dalla Lazio che con la sua clausola rescissoria da 50 milioni di euro, stuzzica e non poco le idee di Ausilio e Marotta.

Dall’altra parte c’è anche una soluzione con alternativa, qualora le cose su Calhanoglu dovessero cambiare per il suo futuro da qui in avanti, dopo i rumors sul suo addio all’Inter. La soluzione arriva dal Manchester City che, in uscita come Kevin De Bruyne, starebbe liberando il suo fuoriclasse tedesco.

Il sostituto di Calhanoglu: le ultime sull’addio all’Inter

Poco prima del match, ai microfoni di Dazn, Beppe Marotta si era espresso sul futuro di Calhanoglu spiegando che la scelta di non farlo giocare nelle prime due gare al Mondiale per Club, riguardava soltanto la questione fisica.

L’infortunio non sta permettendo al turco di essere in campo nella formazione allenata da Chivu che nel corso della serata di sabato ha faticato e non poco contro la formazione giapponese che ha “rischiato” di portarsi a casa i tre punti e il primo posto in classifica, in attesa di River Plate-Monterrey di questa notte.

Chiaro è che ancora tutto resta aperto ma, come hanno fatto sapere da SportMediaset, se dovesse restare all’Inter, il Galatasaray avrebbe già individuato il sostituto di Calhanoglu: sarà Ilkay Gundogan, a costo zero, dal Manchester City.

Le cifre del colpo al posto di Calhanoglu

Al contrario dei 30-40 milioni di euro che l’Inter continua a chiedere al Galatasaray, per il colpo Calhanoglu, per Ilkay Gundogan non servirà nient’altro – non che le cifre poi siano bassissime – che pagargli l’ingaggio. In Turchia hanno dimostrato club come Fenerbahce, Besiktas e appunto Galatasaray di potersi permettere certi ingaggio. E lo stesso club campione di Turchia, dopo aver perso Mertens che si è svincolato, in attesa di capire se si è ritirato o meno, punta ad un altro colpo dalla Serie A, da affiancare al capolavoro che cerca di compiere su Osimhen. Ma se appunto dovesse saltare Calhanoglu, al suo posto arriverebbe Gundogan. Per il centrocampista tedesco sarà rescissione contrattuale col City e poi colpo da 10-15 milioni di euro di ingaggio a stagione, per due anni.