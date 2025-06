Calciomercato Milan: colpo in prospettiva, arriva dall’Under 21

Arrivano dei nuovi aggiornamenti riguardo il Milan che si sta guardando intorno in vista della prossima stagione con l’obiettivo di rinforzare la rosa e aggiungere ulteriore qualità all’organico rossonero.

In linea con le direttive della proprietà, Tare si è già messo a lavoro ed ha individuato alcuni giovani talenti da acquistare. Infatti, l’idea di RedBird è quella di bloccare degli Under 21 di qualità, che un giorno potranno permettere al club di fare una grande plusvalenza.

Il piano Moneyball, quindi, è appena iniziato. Dopo Javi Guerra, i rossoneri stanno seguendo con attenzione un giocatore dell’Under 21 tedesca: ecco tutti i dettagli.

Questa sera anche il Milan seguirà con attenzione la sfida valida per i quarti di finale dell’Europeo Under 21, fra Germania e Italia. Tra le fila della Nazionale tedesca c’è un giovane di belle speranze che la società rossonera sta seguendo con grande attenzione per il futuro.

A conferma di ciò anche le ultime dichiarazioni del padre che ha confessato la passione per il Milan da parte del figlio che da piccolo osservava ammirato i gol di Pippo Inzaghi.

Calciomercato Milan: nuovo nome per l’attacco

E’ l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport a descrivere le qualità del calciatore che sogna il Milan per il futuro.

Tare, ancora una volta, avrà modo di apprezzare l’attaccante nel corso della sfida dell’Under 21 che si disputerà questa sera.

Nicolò Tresoldi è cresciuto con i gol di Pippo Inzaghi in Tv, come raccontanto dal padre imitava l’esultanza nella sua casa di Cagliari. Una volta trasferito in Germania, però, ottenuta la cittadinanza, ha deciso di giocare per la Nazionale tedesca.

Papà Emanuele, che ha vinto l’Europeo Under 21 con l’Italia insieme a Panucci, Vieri, Toldo e Cannavaro, è stato un difensore nei primi anni 2000. Nicolò ha scelto una strada diversa e oggi sarà avversario dell’Italia.

“Si sente legato alla Germania e in particolar modo all’Hannover, che è stato il club con il quale ha debuttato. Ma è tifoso del Milan”.

Tresoldi al Milan? Il suo futuro è già deciso

Dalla prossima stagione sarà un nuovo giocatore del Bruges, che ha deciso di prenderlo dall’Hannover. Non ci sono margini, quindi, per un nuovo trasferimento in questa finestra di calciomercato.

Ma il futuro è tutto da scrivere con Tresoldi che sogna seriamente di giocare per il Milan, un club che ha tifato quando era bambino. E’ ancora giovane ed ha tutto il tempo per realizzare questo desiderio, tra un paio di mesi compirà 21 anni. Adesso dovrà essere bravo a farsi le ossa in Belgio sotto i sapienti consigli di papà Emanuele.