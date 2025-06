Mbappè ricoverato in ospedale: il Real svela le condizioni

Kylian Mbappè è stato ricoverato in ospedale come ha annunciato il Real Madrid in un comunicato ufficiale.

Non erano chiarissimi i motivi dell’assenza che hanno portato il neo-allenatore dei Blancos, Xabi Alonso, a scegliere Garcia come soluzione per l’attacco – rivelata poi vincente con il gol segnato alla prima giornata del Mondiale per Club -, ma alla fine tutto è stato chiarito dal club delle Merengues.

Il più grande atteso al Mondiale per Club, in casa Real Madrid, non ha potuto dare una mano ai suoi compagni di squadra che si sono fermati sul pareggio contro la formazione allenata da Simone Inzaghi. Ricoverato in ospedale a causa di condizioni di salute, è stato spiegato dal Real Madrid il perché dell’assenza che vede il giocatore francese alle prese ancora con il problema che lo ha colpito in questi primi giorni vissuti negli States.

Mbappè ricoverato negli Stati Uniti: il comunicato del Real Madrid

Nella giornata di questo giovedì, il Real Madrid ha comunicato con una nota ufficiale apparsa sul proprio sito il ricovero di Kylian Mbappè.

Il motivo era stato anticipato dal suo allenatore, in occasione dell’assenza in campo contro l’Al-Hilal, nel match terminato 1-1. Xabi Alonso ha svelato proprio le cure che stanno permettendo a Kylian Mbappè di rimettersi in sesto. Non sono chiari ancora i tempi di recupero, ma il Real Madrid ha scelto, in un comunicato ufficiale, di far conoscere le sue stesse condizioni.

Kylian Mbappè è stato ricoverato in ospedale, a Miami, per una gastroenterite acuta. Nel comunicato del club è stato spiegato che il fuoriclasse francese avrebbe accusato dei fastidi sin dalla giornata di lunedì 16 giugno che hanno portato poi al ricovero. Questo, dovuto anche alla febbre alta, vomito e dolori addominali che sono risultati così gravi da procedere col ricovero d’urgenza per esami rapidi e approfonditi. Si spera che il giocatore possa presto tornare a disposizione e la situazione sarà monitorata e aggiornata costantemente, via Real Madrid.

Ricovero d’urgenza e isolamento: cosa è successo a Mbappè

Kilyan Mbappè era stato isolato nella propria camera in albergo, per evitare contagio e ulteriori rischi, all’intero gruppo squadra.

Non ha partecipato neppure agli allenamenti e alle riunioni di squadre, sin da lunedì. Neppure negli impegni ufficiali avuti con la FIFA a causa delle sue condizioni di salute. I tifosi di tutto il mondo, in generale, sperano di poter riveder presto in campo Kylian Mbappè che al momento, rischia di saltare anche la seconda e la terza partita del girone.