Gattuso si sfa scappare un annuncio su Chiesa: torna in Serie A

Si è tenuta qualche ora fa la conferenza stampa di presentazione di Gennaro Gattuso: il nuovo ct dell’Italia ha parlato del futuro di Chiesa.

L’addio di Luciano Spalletti alla Nazionale ha creato un’enorme spaccatura all’interno della Nazionale, con il prossimo Mondiale che si giocherà in USA, Canada e Messico che è a forte rischio e comprometterebbe fortemente il buon nome che la nostra Nazionale si è creato nel corso di lunghissimi anni fatti di successi, vittorie e trofei invidiabili da tutto il mondo.

Ora si riparte da Gattuso che a sua volta ha intenzione di ripartire da calciatori di alta qualità: ha fatto anche il nome di Chiesa e parlato del futuro dell’attuale attaccante del Liverpool.

Calciomercato, Gattuso annucia il futuro di Chiesa

La scorsa estate Federico Chiesa ha deciso di lasciare la Juventus per accasarsi al Liverpool. Non rientrava nei piani di Thiago Motta che stava per iniziare il suo progetto in bianconero e la società lo ha accontentato cedendo i calciatori fuori dalla sua idea di gioco.

Chiesa al Liverpool non ha fatto bene, con pochissime presenze e tanti momenti negativi dipesi anche dagli infortuni che settimana dopo settimana ne hanno fortemente limitato la possibilità di prendersi un posto con i Reds di Arne Slot.

Secondo le ultime notizie di mercato, in estate Chiesa lascerà il Liverpool: vuole tornare a giocare con continuità e ora è arrivato un messaggio importante da Rino Gattuso, nuovo ct dell’Italia, per il futuro dell’attaccante italiano.

Chiesa lascia il Liverpool: annuncio di Gattuso

Poche ore fa si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di Gennaro Gattuso come nuovo commissario tecnico della Nazionale. Ha affrontato tanti temi, anche quello relativo ai calciatori da poter inserire nella sua rosa per riportare l’Italia al Mondiale. E dalla sala stampa è arrivato il nome di Federico Chiesa.

In totale onestà e franchezza, caratteristiche che da sempre contraddistinguono Gennaro Gattuso, il nuovo ct ha rivelato il contenuto della telefonata avvenuta tra lui e Chiesa relativo al suo ritorno in Nazionale.

“A Chiesa ho detto che se vuole tornare in Nazionale deve trovare continuità“, ha svelato Gattuso, “ma è una cosa che vale per Chiesa così come per tutti gli altri. Devono giocare per essere presi in considerazione“.

Chiesa, futuro in Serie A? Ci pensano Napoli e Milan

Napoli e Milan sono sulle tracce di Federico Chiesa. L’attaccante italiano ha intenzione di lasciare il Liverpool per far ritorno in Serie A, dove è stato tra i più forti in circolazione, fino a quando la questione infortuni non è stata più forte del suo sviluppo.

Chiesa è neò mirino di Antonio Conte e di Massimiliano Allegri, due allenatori che possono permettergli di ritrovare la serenità e la voglia di far bene.