Milan, Tare prende lo ‘scarto’ del Bayern Monaco: a 22MLN

Il Milan sta valutando diversi nomi nuovi da portare nella rosa a disposizione di Massimiliano Allegri: pronto un nuovo colpo dal Bayern Monaco.

Il Mondiale per Club che si sta giocando in America potrebbe regalare vari spunti interessanti alle squadre di Serie A che sono impegnate nella costruzione di una nuova rosa in vista della prossima stagione. Tra queste c’è sicuramente il Milan che deve trovare i nomi giusti per risalire velocemente sulla vetta della Serie A per puntare a obiettivi e traguardi importanti.

Igli Tare è al lavoro da diverse settimane e può regalare qualche nome importante a Massimiliano Allegri.

Calciomercato Milan: si può chiudere un affare dal Bayern Monaco

Il Milan ha bisogno di molti calciatori nuovi in vista della prossima stagione. L’annata appena conclusa non è stata assolutamente positiva, sotto nessun punto di vista, e la società ha deciso di agire con largo anticipo prendendo un nuovo direttore sportivo e un nuovo allenatore così da poter costruire il futuro.

Massimiliano Allegri ha chiesto rinforzi importanti per la sua rosa, vuole fare in modo che il Milan possa colmare il gap con le avversarie e tornare in alto il prima possibile.

Secondo le ultime notizie di mercato, ora il Milan sta valutando uno degli “scarti” del Bayern Monaco: può arrivare dopo il Mondiale per Club.

Milan, occhi sugli esterni: piace Sacha Boey

Il Milan ha intenzione di rinnovare tutti i reparti della rosa a disposizione di Allegri con nomi importanti e calciatori che siano funzionali alle idee del tecnico toscano. La mancata qualificazione alle coppe europee potrebbe incidere con diverse cessioni importanti e con difficoltà a convincere calciatori di prima fascia, ma Tare valuta nomi di alto livello.

Secondo quanto riferisce fichajes.net, il Bayern Monaco valuta la cessione di Sacha Boey. Il terzino destro francese è stato già uno dei protagonisti al Mondiale per Club ma Vincent Kompany non è certo di volerlo trattenere e potrebbe diventare una delle pedine da cedere.

Il Milan cerca un nuovo terzino destro titolare e Boey potrebbe diventare un’ottima occasione. È un classe 2000, quindi nel fiore della sua carriera, e dopo la stagione vissuta in prestito al Galatasaray potrebbe scegliere l’Italia per un nuovo step in carriera.

Boey idea per il Milan: fissate le cifre

Sacha Boey diventa un’idea per il Milan come terzino destro per la prossima stagione. Il francese con una capigliatura alquanto particolare, potrebbe diventare il nome giusto per far felice Allegri che cerca un esterno basso di spinta ma che sia bravo anche in fase difensiva.

Il Bayern Monaco non chiude le porte alla cessione di Boey ma chiede circa 25 milioni: il Milan potrebbe arrivare fino a 15-18 milioni più bonus per convincere i bavaresi.