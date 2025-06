Calciomercato Napoli: sorpresa Anguissa, resta in Serie A

Arrivano degli aggiornamenti di calciomercato che riguardano il futuro a Napoli di Zambo Anguissa. Quale sarà il destino del centrocampista? Ecco tutte le novità.

Le offerte provenienti dall’Arabia Saudita non hanno fatto breccia nel cuore del giocatore che per il momento sta riflettendo riguardo la possibilità di proseguire la sua avventura in Serie A.

Un giocatore con le sue caratteristiche può far comodo a tante squadre che sono alla finestra per ingaggiarlo.

Napoli protagonista del mercato con l’arrivo di Marianucci, De Bruyne e anche Milinkovic Savic, che sarà un nuovo portiere azzurro.

La dirigenza è a lavoro per completare la squadra e permettere ad Antonio Conte di poter lavorare su una rosa ben strutturata in vista del primo ritiro di Dimaro.

Calciomercato Napoli: aggiornamenti sul futuro di Anguissa

Non solo in entrata ma anche in uscita si muove qualcosa con la società che, necessariamente, a causa anche delle liste per la Serie A e la Champions League, deve fare a meno di qualche elemento in più.

Ecco perchè prima di prendere qualche altro giocatore, la dirigenza è a lavoro anche per le uscite.

Attualmente è in standby la trattativa con il Milan per Musah.

Nelle intenzioni del club azzurro c’è quella di chiudere l’accordo e trovare un’intesa per il rinnovodi Zambo Anguissa, che può proseguire la sua esperienza in Serie A con la maglia del Napoli.

E’ una volontà chiara anche di Antonio Conte che spera, realmente, nel buon esito dell’affare e nella prosecuzione del rapporto con il centrocampista, che può essere un elemento importante anche in vista della prossima stagione.

Ma cosa pensa il giocatore riguardo la possibilità di proseguire l’esperienza a Napoli?

Conte vuole il rinnovo di Anguissa: a che punto è l’affare

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Sky Sport, va avanti da giorni la trattativa per il rinnovo di Anguissa con il Napoli. Le parti sono in contatto per definire l’accordo per il rinnovo automatico fino a giugno 2027.

La società azzurra ha questa opzione ed intende usufruirla ma prima vuole discuterne con il centrocampista che ha apprezzato il gesto del Napoli. C’è la totale fiducia da parte del club azzurro e di Antonio Conte, che metterebbe da parte anche l’eventuale acquisto di Musah pur di confermare in squadra Anguissa.

I colloqui sono stati avviati e si cerca un accordo che possa soddisfare entrambe le parti.