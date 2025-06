Napoli, fatta per il nuovo portiere: dove andrà Meret

A sorpresa, Matteo Moretto ha annunciato il colpo in porta per il Napoli che sarà di Antonio Conte nella sua versione 2.0.

Perché, dopo lo Scudetto vinto, c’è la Champions League da giocare e onorare e la soluzione tra i pali potrebbe clamorosamente vedere una rivoluzione se si considera che il colpo in arrivo è da circa 20 milioni, in chiusura, come annunciato nel corso di questo caldo pomeriggio di giugno.

Il Napoli sarebbe, a sorpresa, in chiusura per Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere del Torino, di fatto, diventerà così il nuovo portiere titolare del Napoli, “scalciando via” nel ruolo di estremo difensore tra i pali del Diego Armando Maradona, il bis-Scudettato Alex Meret. L’avventura del portiere italiano al Napoli sarebbe dunque arrivata al capolinea.

Napoli, annunciato il nuovo portiere: sarà Milinkovic-Savic

Potrebbe a sorpresa essere finita, in contemporanea all’acquisto di Milinkovic-Savic, l’esperienza azzurra di Meret al Napoli.

Gli azzurri, come confermato a sorpresa sul social X dal giornalista ed esperto di calciomercato, sarebbero in chiusura sul nuovo portiere in arrivo dal Torino. Urbano Cairo, dopo quanto fatto già con Buongiorno e in costante contatto con la società di Aurelio De Laurentiis con il quale ci sono ottimi rapporti, avrebbe accordato la cessione del proprio portiere con destinazione Napoli.

Dopo le stesse richieste probabilmente di compiere il grande salto in un top club italiano e che gioca la Champions League, sarebbe stato accontentato Milinkovic-Savic che diventerà di fatto il nuovo numero uno tra i pali del Napoli. E questo, inevitabilmente, accende voci sul domani di Meret.

Che cosa succede con Meret? Sarà addio per il portiere italiano

Il portiere italiano, che non vorrà vivere un’esperienza da vice di Milinkovic-Savic o comunque non volendo ritornare come ai tempi di quando c’era in porta Ospina, sarà pronto alla separazione. E sulle tracce di Meret ci sono sia il Milan che l’Inter, che “fiutano” l’occasione a zero.

In questo momento, il contratto di Alex Meret ha scadenza al 30 giugno 2025. Tra pochissimi giorni, quindi, sarà libero di accordarsi con un altro club se vorrà, considerando al situazione che a sorpresa vede l’arrivo di un nuovo portiere e di spessore per la porta. Il Napoli potrebbe scegliere di rivoluzionare i propri pali, cambiando tutti e tre i portieri dopo la separazione anche da Caprile e da Scuffet – che non resterà in azzurro -, oltre a Contini che pure potrebbe essere cambiato come terza figura in porta per gli azzurri. Altrimenti si tenterà una coesistenza tra Meret e Milinkovic, ma con uno dei due che rischia di giocare poco o nulla, nonostante qualche rotazione in più dovuta alla Champions che Antonio Conte garantirebbe ad uno dei due portieri.