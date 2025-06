Asse Juventus-Barcellona, Tudor sceglie lo ‘scarto’ blaugrana: quasi gratis

La Juventus sta cercando rinfozo in tutti i reparti e per Tudor sarà importante arrivare a una rosa completa il prima possibile.

Ci sono molte trattative o possibilità di intavolarle tra la Juventus e tanti altri club in giro per il mondo. Dopo la scorsa stagione, fortemente negativa per i bianconeri ma chiusa comunque con il quarto posto che ha dato modo di respirare e di guardare al futuro con speranza, ora la dirigenza torinese ha intenzione di costruire una rosa all’altezza delle aspettative e capace di fare bene sia in Italia che in Europa.

Igor Tudor esige molti volti nuovi e dopo il Mondiale per Club si farà sul serio per preparare al meglio la nuova stagione che sta per iniziare e che dovrà riportare i bianconeri a sognare vittorie e trofei.

Calciomercato Juventus: si apre l’asse con il Barcellona

Il futuro della Juventus si sta scrivendo in queste ore, con tante novità che sono all’ordine del giorno e possono fare in modo che la rosa che sta mettendo su Igor Tudor possa arrivare a competere ai massimi livelli sia in Serie A che in Europa.

Tutti i reparti della rosa bianconera andranno migliorati ma la difesa è quello con maggiori urgenze, visto che lo scorso anno è stato falcidiato dagli infortuni e ora non ci sono possibilità di ripetere gli stessi errori.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus sta cercando un nuovo difensore centrale e ora parte l’asse con il Barcellona.

Juventus, colpo dal Barcellona: chi vuole Tudor

Il Barcellona è in fase di restyling totale e per questo motivo potrebbe “svendere” alcuni dei calciatori che non rientrano nei piani di Hansi Flick per la prossima stagione. La Juventus osserva con estrema attenzione in casa blaugrana e potrebbe approfittare per accontentare Tudor.

Secondo quanto riferisce fichajes.net, infatti, il Barcellona vuole salutare Andreas Christensen. Il centrale danese non rientra nelle idee del tecnico tedesco e dovrà cercarsi una nuova sitemazione per restare ai massimi livelli.

La Juventus potrebbe pensare a Christensen come colpo low cost per regalare a Tudor un difensore esperto e con grandi qualità, ancora giovane e che in Serie A può fare davvero la differenza.

Christensen alla Juventus… quasi gratis

Il contratto di Christensen con il Barcellona scadrà nel giugno del 2026 e non essendo più nei piani di Flick, per lui si tratterà di una vera e propria svendita. La Juve lo sta valutando e a giorni incontrerà anche il suo entourage per la questione legata all’ingaggio ma tutto lascia ben sperare.

La Juventus può acquistare Andreas Christensen a titolo definitivo con un’offerta da 5-6 milioni di euro. Ci sono anche delle altre pretendenti che pensano al suo acquisto ma i bianconeri intendono anticipare la concorrenza.