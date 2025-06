Osimhen-Juventus, c’è il sì definitivo: quando arriva la firma

Victor Osimhen è pronto a lasciare definitivamente il Napoli: c’è la Juventus alla finestra? Ci sono grossi aggiornamenti.

Il futuro dell’attaccante nigeriano di proprietà del Napoli sta cambiando totalmente i piani del mercato del club azzurro e anche degli altri club italiani ed europei che lo seguono, da tempo, con grande interesse.

L’ormai ex Napoli ha terminato la stagione al Galatasaray e ora è il tesoretto del club azzurro che intende venderlo a cifre importanti per poter poi fare mercato di grande spessore che possa regalare una rosa a immagine e somiglianza di Antonio Conte.

Calciomercato Juventus, pronti a tutto per Osimhen: le ultime

Ci sono state le garanzie di grandi investimenti a Conte da parte di De Laurentiis che vuole portare avanti questa politica di miglioramento della rosa. E per falro ha bisogno di cedere il prima possibile Victor Osimhen che è diventato ormai un peso enorme per le casse del club azzurro ma che può diventare un tesoretto.

Osimhen tiene in bilico il mercato di molte squadre e tra queste anche la Juventus che intende portare a Tudor un grande investimento offensivo che sarà capace di arrivare a più di 20 gol stagionali, utili per sognare in grande in Italia e in Europa.

Secondo le ultime notizie di mercato, Osimhen si avvicina sensibilmente alla Juventus: ci sono grossi aggiornamenti sul nigeriano.

Osimhen alla Juventus: le ultime da SKY

La situazione legata al futuro di Osimhen interessa a tutti i top club del mondo. Dalla Serie A alla Premier League, fino all’Arabia Saudita, ci sono tante squadre che si sono mosse per il classe ’98 ma secondo quanto riferisce Sky Sport, ora la Juventus è quella che vuole fare più sul serio per il nigeriano.

Il club bianconero torna alla carica sull’ex attaccante del Galatasaray e ancora di proprietà del Napoli. La Juventus ora fa sul serio per Osimhen considerato da sempre l’obiettivo numero uno per l’attacco. La dirigenza ha intensificato nel weekend i contatti con l’entourage del giocatore per ottenere il suo sì e cercare di trovare l’intesa sul contratto.

Il piano della Juventus per Osimhen è molto chiaro: trovare prima l’accordo economico con il calciatore per poi spingere sull’acceleratore con il Napoli per arrivare all’intesa per gli accordi definitivi.

Osimhen alla Juventus: il Napoli non cala il prezzo

Il Napoli vuole cedere Osimhen alle sue condizioni. De Laurentiis non intende scendere sotto la clausola di 75 milioni di euro per il nigeriano, già riformulata la scorsa stagione prima di firmare in prestito un anno con il Galatasaray.

La Juventus proverà ad arrivare al tavolo delle trattativa con la forza dell’accordo contrattuale con il nigeriano per offrire agli azzurri non più di 50 milioni più bonus. Ma il Napoli non intende accettare e l’unica situazione che potrebbe prendere in considerazione è il pagamento dilazionato in due rate dell’intero valore della clausola rescissoria.