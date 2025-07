Napoli, accordo trovato: altri due acquisti arrivano in azzurro

Arrivano conferme da Sky Sport in merito a quello che può accadere da un momento all’altro in casa Napoli con dei nuovi acquisti che sono pronti ad arrivare.

Possibile colpo di scena con l’annuncio che arriva in merito a quello che sembra essere un accordo ormai raggiunto tra il Napoli e le due società che sono pronte a vendere al club azzurro dei Campioni d’Italia dei giocatori che arriverebbero come i prossimi nuovi acquisti in vista della prossima stagione.

Il club vuole cercare di migliorarsi e confermarsi, perché ci sono delle conferme che ci sono ora dopo i primi colpi piazzati ora c’è l’annuncio in merito a quelli che sarebbero dei nuovi acquisti con il Napoli che vuole far esultare i propri tifosi il prima possibile.

Ci sono conferme che arrivano sulla scelta della società che pare abbia deciso di affondare il colpo per dei nuovi arrivi che possono firmare proprio da un momento all’altro con il club che vuole cercare di provare a migliorare l’attuale situazione per fare una prossima stagione ancora da protagonista dopo aver chiusa con la vittoria del campionato quest’anno. Diversi gli obiettivi in casa Napoli che possono arrivare da un momento all’altro.

Calciomercato Napoli: altri due acquisti in arrivo

Accelerata decisiva quella del Napoli che è pronto ad affondare il doppio colpo per due grandi acquisti che possono fare la differenza in vista della prossima stagione e del futuro. Pare che il club adesso possa seriamente andare a piazzare il colpo per giocatori importanti e spuntano dei nuovi nomi.

Possibile svolta a sorpresa perché pare che il Napoli abbia deciso di chiudere per un doppio acquisto come Sam Beukema e Noa Lang. Rinforzi in difesa e in attacco per una squadra che va migliorata in tutti i reparti e che può davvero fare le cose come si deve.

Secondo le ultime notizie, infatti, ora Lang e Beukema possono essere i prossimi due acquisti del Napoli e le prossime ore diventano quindi decisive per un loro trasferimento.