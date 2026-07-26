Rinnovo della Partnership tra la Lega Calcio Serie A e Philadelphia: Mondelez International Rafforza il suo Impegno nel Calcio Italiano

Una crema che conosci dal frigo di casa che finisce nelle foto-premiazione allo stadio: quando il calcio italiano incontra i riti della cucina, la distanza si accorcia. È qui che la Serie A trova un alleato popolare, e i tifosi ritrovano un sapore di famiglia anche nei momenti più tecnici della stagione.

Siamo abituati a pensare al pallone come a un mondo a parte. Poi accendi la tv, scorrono le immagini dei migliori allenatori del mese, e spunta un marchio che riconosci a occhi chiusi. La Philadelphia che usi domenica a pranzo è la stessa che applaude i tecnici in panchina. Sembra un dettaglio, invece racconta come il calcio italiano abbia imparato a parlare una lingua quotidiana.

Quando un brand così domestico entra in campo, succedono due cose. Da un lato, il tifoso si fida. Dall’altro, il messaggio non resta confinato agli addetti ai lavori. Arriva nelle cucine, nei bar, nelle chat. È il segreto di certe partnership: restano addosso perché hanno i piedi per terra e una scena nazionale davanti.

Il passo in più: dal banco frigo al centrocampo

Qui c’è il punto. La Lega Serie A rinnova l’accordo con Philadelphia, marchio del gruppo Mondelez International, che resterà Title sponsor dei premi “Coach of the Month” e “Coach of the Season”. Non ci sono dettagli pubblici su durata e valore dell’intesa, ma è confermato che la collaborazione avrà “ulteriori sviluppi” nel corso della stagione.

Cosa significa, in pratica? Naming dei riconoscimenti, visibilità sui contenuti ufficiali, presenza sui led a bordo campo quando si consegnano i trofei, spinta sui canali social. È la grammatica della sponsorizzazione sportiva: il marchio guadagna reputazione e copertura, la competizione ottiene risorse e contenuti più riconoscibili.

Qui il legame con gli allenatori ha un senso preciso. Chi vince il “Coach of the Month” rappresenta equilibrio, cura del dettaglio, creatività che funziona. Valori che un brand alimentare può raccontare senza forzature. Negli ultimi anni abbiamo visto nomi che hanno segnato il campionato: da Simone Inzaghi a Luciano Spalletti, da Thiago Motta a Gian Piero Gasperini. Ogni premiazione è diventata anche un piccolo racconto di come si costruisce una squadra, un’identità, una partita vinta di testa prima che di piedi.

Cosa ci guadagna il calcio (e cosa ci guadagna il pubblico)

Per la Lega Serie A, la forza è la platea: partite trasmesse in oltre 200 Paesi e territori, audience digitali in crescita, stadi tornati vivaci nelle piazze storiche. Per un gruppo come Mondelez International—presenza globale in più di 150 Paesi e un portafoglio che include Oreo, Milka e, appunto, Philadelphia—è un palcoscenico naturale. Il marchio parla a famiglie e giovani adulti. Il football parla alle stesse persone, ma in un altro momento della giornata.

Gli “ulteriori sviluppi” citati indicano possibili attivazioni: contenuti dietro le quinte con i tecnici, iniziative per i tifosi nei supermercati, format digitali durante le settimane calde del campionato. Al momento non ci sono informazioni ufficiali sul calendario, ma l’asse tra cucine e spogliatoi è pronto a muoversi: semplice, diretto, misurabile.

Un esempio concreto? Immagina la clip del “Coach of the Month” con analisi tattiche chiare e una call to action che porta a una ricetta smart per la serata del big match. Niente sovraccarico pubblicitario, solo una storia coerente con il modo in cui viviamo la partita: schermo, divano, amici, qualcosa da spalmare al volo.

Questo rinnovo non cambia il gioco. Lo rende più vicino. Normalizza la grandezza: toglie patina e aggiunge familiarità. E mentre i tecnici cercano un varco tra le linee, noi cerchiamo un gusto che tenga insieme rituali diversi. Chissà: il prossimo “Coach of the Season” lo guarderemo con la stessa attenzione con cui si prepara il panino perfetto. Qual è, alla fine, la tua formazione ideale per una serata di Serie A?