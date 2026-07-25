Darmian si confessa: ‘Peccato Inter, avrei voluto restare. Il mio futuro tra campo e giovanili’

Un professionista che non fa scena, ma lascia segni. Matteo Darmian parla piano e va dritto: il calcio è ancora casa, il futuro non è un cartello stradale ma una strada da percorrere, tra campo e ragazzi da far crescere.

Matteo Darmian non ama i titoli facili. Dice: non voglio lasciare il calcio. Si sente ancora un giocatore da Serie A. La frase pesa perché arriva da uno che ha superato le 250 presenze nel massimo campionato, che ha giocato in Europa, che con l’Inter ha vinto e ha sofferto. Profilo pulito. Piedi affidabili. Testa sempre accesa.

Con Antonio Conte, Darmian ha messo in archivio un capitolo che oggi suona come punto di svolta. Inter campione d’Italia nel 2020-21, 91 punti, scudetto che mancava da 11 anni. Lui ha dato sostanza e gol pesanti, come contro Cagliari e Verona nella primavera della volata. Conte lo ha spostato dove serviva: quinto di centrocampo, poi braccetto nella difesa a tre. Un giocatore così ti allunga la rosa e, spesso, la vita delle partite.

C’è un’ombra che ritorna. La Champions League persa a Istanbul nel 2023, 0-1 con il Manchester City. È un rimpianto che brucia. Darmian lo dice senza giri: quella sera hai l’idea che basti un dettaglio per cambiare la storia. E parla anche di “Monaco”. Potrebbe essere un riferimento a Monaco di Baviera: al momento non ci sono riscontri pubblici chiari su quale episodio indichi con precisione, e conviene tenerlo come un ricordo personale non verificabile. La sostanza però non cambia: le finali ti formano più delle vittorie scontate.

Ha un debito dichiarato con Evani. Anni di Milan giovanile, allenamenti asciutti e idee nette: postura del corpo, tempi dell’anticipo, il primo controllo orientato anche per un esterno difensivo. Non sono dettagli. Se poi ti ritrovi a marcature a campo aperto in una semifinale europea, ringrazi chi te l’ha messo in testa quando avevi diciassette anni.

Tra campo e panchina: il bivio

Qui arriva il punto che interessa a tutti. Darmian confessa un rammarico: “Peccato Inter, avrei voluto restare”. Niente polemiche. Solo il senso di qualcosa rimasto a metà. I motivi contrattuali e le scelte societarie non sono pubblici in modo completo; inutile aggiungere supposizioni. Resta il fatto: lui si vede ancora in campo. Gambe buone, letture migliori di prima. E, in parallelo, una tentazione pulita: lavorare con le giovanili. Insegnare ciò che ha imparato. Partire dal basso, senza scorciatoie. I patentini? Percorso da costruire, tempi non noti. Ma l’idea c’è, e suona credibile.

La lezione delle partite che restano addosso

Gli atleti ricordano due tipi di notti: quelle in cui vinci e non capisci come, e quelle in cui perdi e capisci tutto. Darmian è il secondo tipo. Lo vedi quando parla di Istanbul. Lo avverti quando cita Conte. E quando ringrazia Evani, capisci che la carriera non è una linea retta: è una corda tesa tra chi ti ha formato e chi ti aspetta domani negli spogliatoi.

C’è anche un dato semplice che racconta il perché del presente: versatilità. In un campionato che corre, un difensore che fa due ruoli, legge gli spazi e non si nasconde palla al piede resta un valore. Non è una dichiarazione d’intenti. È ciò che hai fatto, documentabile per anni.

Alla fine l’immagine è questa: una panchina vuota al tramonto, l’odore del cuoio, il rumore secco dei tacchetti che rimbalzano nel tunnel. Resta una domanda: quanto lontano può andare ancora chi ha imparato a non sprecare i dettagli?