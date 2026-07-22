Messi Torna a Rosario Dopo i Mondiali: Niente Festa, Solo Lacrime e Vacanze in Famiglia

Un ritorno senza fanfare. Un atterraggio lento nel buio di casa. Lui, il più atteso, sceglie il silenzio: niente palchi, niente cori. Solo un abbraccio, un cancello che si chiude, e il tempo che riparte piano.

Il rientro di Messi a Rosario non è una notizia. È un gesto. E come tutti i gesti veri, parla piano. Dopo i Mondiali, con addosso l’eco di una notte lunga, il n.10 dell’Argentina ha preso un volo privato e ha scelto la via più corta: la famiglia, la porta di casa, la routine salvifica.

Il ritorno a casa

L’aereo è sceso all’Islas Malvinas, l’aeroporto della città. Pochi chilometri di auto separano la pista dalle zone residenziali di Funes e dal cuore di Rosario. Il percorso è noto, i vetri scuri anche. Nessun evento pubblico all’arrivo. Non risultano programmi ufficiali di festa. Né dal Comune, né dal suo primo amore calcistico, il Newell’s. La priorità è diversa. Lui vuole riposo, discrezione, volti familiari.

Le cronache hanno mostrato le sue lacrime dopo la finale. Non è una scena inedita. In certi momenti, il corpo anticipa le parole: lo sguardo basso al fischio, la mano sul volto, gli abbracci ai compagni dell’Albiceleste. La partita finisce, l’onda emotiva no. L’eroe non cerca la riparazione pubblica. Cerca una stanza silenziosa, una cucina accesa, una notte intera di sonno.

Chi conosce la città sa com’è. Rosario protegge. È ruvida e affettuosa insieme. Qui hanno dipinto murales nel quartiere dove è cresciuto. Qui una scala porta lettere che raccontano un cognome diventato respiro collettivo. Qui i negozi chiudono un po’ prima se gioca l’Argentina. E qui, quando lui rientra, la regola è una: si abbassa la voce.

Il tempo della famiglia

Le “vacanze in famiglia” sono un titolo semplice. Dentro, però, c’è molto. Ci sono i genitori, le sorelle, gli amici di sempre. C’è la cucina che profuma di cose note. C’è Antonela Roccuzzo, che sa leggere i giorni buoni e quelli storti. Non c’è una destinazione comunicata. Non ci sono programmi condivisi. E non serve. In genere, dopo una competizione così, i club concedono giorni di recupero. Il fisico si riallinea. La mente pure.

Qualche abitudine è verificabile. Rosario resta il punto fermo. A volte lui passa per il centro sportivo del Newell’s, anche solo per un saluto. Altre volte si allena in modo leggero, lontano da sguardi indiscreti. Quasi sempre evita passerelle e telecamere. Non è snobismo. È misura. È un modo di stare al mondo, plasmato da anni di attese e di eccessi.

Non c’è una “festa di rientro”. Non ora. Non qui. Il calcio, quando graffia, chiede spazio. La città lo concede. Ci sono dati che resistono al chiasso: il record di presenze nelle fasi finali, i gol pesanti, la leadership costruita a centimetri, non a urla. C’è anche un dettaglio che si vede poco: il campione che sa fermarsi, riconoscere il limite, accettare che certe cicatrici hanno bisogno di casa.

Intanto, fuori, qualcuno appende una bandiera al balcone. Qualcun altro passa dal murale e lascia un fiore. Dentro, probabilmente, il mate fuma sul tavolo. E una palla, appoggiata contro il muro del giardino, aspetta paziente. Ti ci rivedi, in questa scena? In quel bisogno semplice di rientrare, chiudere la porta, e dire sottovoce: per oggi basta mondo, resto qui. Con i miei. Con me. Con Rosario. Con il calcio che, anche quando fa male, ti tiene vivo. Con la promessa che domani, quando il sole cambia angolo, ripartirai. Come sempre. Come solo i grandi sanno fare. Con garbo. E senza fretta. Con il cuore al centro. Con il resto attorno. Con il silenzio che cura più di una festa. Con la luce piccola, ma vera, di casa. Con Messi, ancora e ancora, a indicare la strada.