Antonello Amabile nominato Vicepresidente della Juve Stabia: l’esperienza nel settore edile al servizio del calcio

Un volto nuovo entra nella stanza dei bottoni della Juve Stabia. Un profilo abituato al rumore dei cantieri, alle scadenze serrate, ai conti che devono tornare. È il segnale di un club che vuole crescere con metodo, senza effetti speciali: passo corto, idee chiare, e una rotta tracciata.

Castellammare respira calcio e lavoro. Qui si vive di mare, officine, botteghe. L’arrivo di Antonello Amabile alla Juve Stabia parla quella lingua: concretezza prima dell’ornamento. Il club ha ufficializzato la sua nomina a Vicepresidente. Una scelta che unisce campo e cantiere, senza proclami.

L’identikit è semplice. Amabile viene dal settore edile. Ha guidato la direzione tecnica e la parte gestionale di aziende che costruiscono e rimettono in sesto. Ha imparato a negoziare con fornitori, a leggere un cronoprogramma, a tenere insieme sicurezza, tempi e budget. Sono competenze trasferibili. In uno stadio, come in un cantiere, le cose vanno fatte bene e in tempo.

Il club non ha reso pubblici i dettagli del curriculum né i nomi delle società in cui ha lavorato. Non sono note, al momento, durata dell’incarico e compensi. Dati attesi, ma non essenziali per capire il senso di questa mossa. Perché il cuore della notizia è altrove: Amabile lavorerà al fianco di Guerri, figura centrale della governance gialloblù. E qui cambia l’orizzonte.

Chi è Antonello Amabile, in poche parole

È un manager abituato a responsabilità operative. Sa pianificare, assegnare priorità, verificare avanzamenti. Sa dire “non ora” quando serve, e “adesso” quando è il momento. Ha nella testa l’idea di progetto: obiettivi chiari, costi misurati, standard di qualità. Un profilo così, in un club, può incidere su logistica, infrastrutture, processi interni.

Il punto centrale è questo: l’esperienza nell’edilizia può fare la differenza nel calcio quando si parla di impianti, manutenzioni, servizi ai tifosi, sostenibilità dei conti. Lo Stadio Romeo Menti ha una capienza intorno alle 12 mila persone. Ogni partita è un organismo complesso: varchi, flussi, steward, bar, bagni, aree hospitality. Qui torna utile la mentalità del cantiere: controlli, check-list, indicatori chiari. Non ci sono annunci ufficiali su interventi specifici, ma l’impronta è intuibile.

E poi c’è il lavoro di squadra. Con Guerri al timone sportivo e Amabile sulla vicepresidenza, la governance può diventare più snella. Due teste, due competenze, una linea. Guerri sceglie strategie e profili. Amabile cura tempi, esecuzione, qualità. Un binario doppio che, se funziona, evita dispersioni e improvvisazioni.

Cosa può cambiare per la Juve Stabia

Processi più chiari: chi fa cosa, entro quando, con quali risorse. Manutenzioni programmate al Menti e più comfort per i tifosi. Rapporti più solidi con sponsor e fornitori, grazie a capitolati chiari. Progetti a medio termine su academy e servizi al territorio, se i conti lo permettono.

Sono esempi concreti. Non piani annunciati. La differenza sta nell’approccio. Un club che lavora “a progetto” si vede dai dettagli: code più brevi ai tornelli, bagni puliti al 90’ come al 1’, aree famiglia curate, comunicazioni operative puntuali. Piccole cose che fanno reputazione e, nel tempo, anche classifica.

C’è un’immagine che resta: l’alba su un cantiere, il caposquadra che misura e annuisce. Ecco, la Juve Stabia oggi assomiglia a quell’attimo prima di iniziare. Le Vespe sanno essere impazienti, la città pure. Ma a volte la solidità vale più della corsa. Quanto siamo pronti, da tifosi, ad apprezzare un bullone messo al posto giusto tanto quanto un dribbling?