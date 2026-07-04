Argentina Avanza agli Ottavi con Difficoltà: Capo Verde Sfiora l’Impresa, Decisivo un Autogol ai Supplementari

Una partita tirata, nervosa, viva fino all’ultimo respiro: l’Argentina passa agli ottavi solo ai supplementari, dopo che Capo Verde aveva sfiorato l’impresa. Un viaggio tra paura e sollievo, con un episodio storto che diventa destino.

È il tipo di notte che divide. C’è chi parlerà di brivido inutile. E chi, guardando gli abbracci finali, dirà che certe scosse servono. L’Argentina soffre, eccome, ma resta in piedi. Dopo l’1-1 al 90’ firmato Messi e Duarte, la partita scivola in una zona di campo dove contano le fibre, non i nomi. Lì, Capo Verde fa valere compattezza e coraggio. Lì, l’Albiceleste capisce che il prestigio non ti porta da solo dall’altra parte.

Un dato non banale per misurare l’impresa sfiorata: Capo Verde è un arcipelago di poco più di mezzo milione di abitanti. Una nazionale “piccola” solo sulla carta, abituata a viaggiare leggera e a stare stretta, come si fa quando si sale in montagna. Non ci sono cifre ufficiali pubblicate su tiri e possesso al momento in cui scriviamo; ma l’impressione netta è di una gara spezzata, fatta di ripartenze corte, secondi palloni, letture difensive pulite.

Messi segna con freddezza. Duarte risponde con lucidità. Fin qui, equilibrio. Poi la partita si sporca di pioggia, scivolate, respiri corti. Il pallone corre più della testa. È quel tipo di ritmo che, spesso, riduce il divario.

Le chiavi dei 120 minuti

La squadra di Scaloni vuole tenere palla, ma trova poco spazio tra le linee. Capo Verde non si allunga, raddoppia sulle fasce, accetta l’uno contro uno dietro. E quando riparte, lo fa con due tocchi, senza fronzoli. L’Argentina capisce e risponde: cambia tempi, sposta il baricentro, prova a vincere più duelli che giocate.

Il punto centrale arriva tardi, com’è giusto che sia in notti così: ai supplementari, su una palla apparentemente innocua. Cross basso, area affollata, un intervento in scivolata che nasce per salvare e finisce per tradire. L’autogol che decide tutto è una scheggia storta nel legno: non lo prevedi, ma lascia il segno. Qui non servono frasi fatte. C’è la fotografia di un difensore che si rialza piano, guarda i compagni, poi il cielo. E capisci che lo sport, a volte, è una bilancia ingrata.

Verso gli ottavi: l’Egitto all’orizzonte

La qualificazione porta in dote l’Egitto. Avversario ordinato, fisico, abituato a partite di gestione. Non è la sfida per riepiloghi o retorica. È gara da prendere a morsi fin dall’inizio: ritmo alto, attenzione sulle seconde palle, più profondità senza perdere misura. Servirà una rifinitura migliore tra le linee. E qualche soluzione da palla inattiva, perché nelle notti secche spesso sblocca più un dettaglio che un’idea.

Una cosa, però, l’Argentina l’ha ripresa tra le mani: la sensazione di non rompersi quando il vento gira. Non è poco. A Capo Verde restano orgoglio e rimpianto, la consapevolezza che una nazionale “minore” può portare i “grandi” sulla soglia del dubbio. E il dubbio, nel calcio, è già metà del lavoro.

Ora respira, Argentina. Poi riparti. Perché certe partite ti cambiano senza farsi notare. E perché, alla fine, cosa resta di più in una competizione se non quel momento in cui capisci che puoi ancora scegliere chi vuoi essere?