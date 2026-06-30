Inter in Caccia di Khalaili, Chalobah e Jones: Interesse Presente ma Trattative Complesse

Telefonate a tarda sera, messaggi che lampeggiano e un filo di attesa che non molla: l’Inter guarda alla fascia destra, al perno difensivo e a una mezzala di gamba. I nomi ci sono, l’interesse pure. Il cammino, però, è pieno di curve strette.

Il punto sui tre ruoli chiave

Partiamo dalla mappa. L’Inter ha tre snodi sul tavolo: la fascia destra, il difensore centrale, una mezzala. Su ogni casella c’è un nome in evidenza e una rete di alternative.

A destra, il dossier “Khalaili”

stuzzica perché profilo giovane, duttile, esterno che può anche stringere verso la porta. Va detto chiaro: al momento non risultano conferme ufficiali su una trattativa avanzata. Il club osserva, raccoglie report, pesa l’incastro con i rientri e con l’infortunio di lungo corso in quel settore. L’idea è aggiungere freschezza senza sballare gerarchie e conti.

Dietro, il nome è quello di Trevoh Chalobah

L’Inter lo stima da tempo: piede educato, letture moderne, età giusta. Il nodo è il Chelsea, che preferisce cedere a titolo definitivo per fare plusvalenza su un prodotto del vivaio. L’Inter ragiona su prestito con diritto, magari condizionato. Differenza di vedute netta. E in mezzo ci sono l’ingaggio, il mercato inglese sempre liquido e la tentazione Premier per il giocatore.

In mezzo al campo, il fascino si chiama Curtis Jones

Mezzala pulita, colpo in uscita palla, pressing alto. Ma qui il muro è doppio: il Liverpool lo considera calciatore “di casa” e, in Premier, il peso degli homegrown è strategico. Il prezzo sale. L’Inter, che ha già inserito Zielinski a costo zero, cercherebbe semmai un profilo complementare, più fisico e verticale. Jones sarebbe un’occasione, non un’urgenza. Oggi, un’operazione così richiede spiragli che non ci sono.

Perché le trattative sono così complesse

Per tre motivi, molto concreti. Primo: sostenibilità. L’Inter, ora sotto la regia Oaktree, ha dimostrato di saper investire con criterio (operazioni come Pavard e Frattesi insegnano), ma difende una struttura salariale ordinata. Si può osare, non si può sbandare. Secondo: formule. Lavorare di prestiti, diritti e obblighi funziona quando la controparte condivide la logica. Il Chelsea, su Chalobah, non la condivide. Terzo: tempi. Profili come Jones diventano realmente trattabili solo più avanti, se cambiano scenari tecnici o esigenze di bilancio oltremanica.

Intanto il club sonda “altre piste”. In Italia e fuori. Esterni di corsa a costi accessibili, centrali affidabili con ultima stagione in scadenza, mezzali “box to box” che arrivano dal secondo piano europeo. Sono strade meno scintillanti ma spesso più praticabili. E qui torna un dettaglio che a Milano conoscono: la pazienza paga. Gli esempi recenti sono lì, con affari chiusi quando le richieste si sono allineate alle offerte, non il contrario.

C’è poi un aspetto umano che in queste ore non va sottovalutato. I giocatori ascoltano. Sentono il richiamo di San Siro, immaginano di attaccare la porta sotto la Nord. Ma vogliono spazio, ruolo chiaro, un progetto che non li usi come tappabuchi. È un colloquio a più voci, non una semplice somma di cifre.

La verità, per ora, sta qui: interesse concreto per Khalaili, Chalobah e Jones, complessità altrettanto concrete nelle trattative. L’Inter tiene la barra dritta, pesa mosse e priorità, senza farsi tirare dentro ad aste. Poi il mercato fa il mercato: a volte basta una notte, una rinuncia altrove, un sì sussurrato. E tu, tifoso, cosa preferisci davvero per la tua squadra: il colpo che accende la fantasia o l’incastro che fa girare meglio il gioco? Io una risposta ce l’ho, ma mi piace aspettare quel cross teso al 92’, quando capisci che, alla fine, la scelta giusta era quella che teneva insieme equilibrio e coraggio.