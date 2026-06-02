Fantabilancio 2025-26 di Bologna: Ecco i Top e Flop della Stagione nel Fantacampionato

Un Bologna pensato, sudato, riconoscibile. Nel Fantacampionato appena chiuso, la squadra di Italiano ha lasciato segni concreti e inattesi, conti in tasca ai fantallenatori e un racconto che vale più di un tabellino: il nostro fantabilancio separa le scelte lucide dalle scommesse finite di traverso.

Il bello del Fantabilancio sta qui: togliere fumo, tenere i numeri e capire dove il tuo budget ha davvero lavorato. Con il Bologna di Vincenzo Italiano c’era curiosità sincera. Il suo 4-3-3 promette ampiezza, terzini alti, inserimenti delle mezzali. Sul campo lo si è visto. Nel Fantacampionato, invece, contano altre cose: bonus, titolarità, costanza. E qualche malus che brucia.

Prima di entrare nei nomi, una nota di metodo. Non esiste un database unico e pubblico che unifichi punteggi e quotazioni di tutte le piattaforme. Qui incrociamo dati verificabili dei tabellini di Serie A, trend emersi nelle leghe più diffuse e prezzi d’asta tipici. Se nella tua lega compaiono scostamenti, non è un’anomalia: è la natura del gioco.

Come abbiamo letto i numeri

Ho pesato quattro voci: minutaggio, media voto, somma di bonus/malus, costo d’asta iniziale. Ho dato più valore alla resa “per credito speso”, perché il fantabilancio vive di ritorno sull’investimento. Il punto centrale? Tre top che hanno retto la squadra e tre flop che hanno inciso sul portafoglio. Eccoli.

Top Bologna, tre nomi che hanno fatto la differenza:

Riccardo Orsolini. Bonus-man dichiarato. Storicamente in doppia cifra gol nelle ultime stagioni complete a Bologna, spesso sui rigori. Se hai impostato il modificatore attacco o conti i +3 “secchi”, lui ha spostato. La titolarità non è mai stata un regalo, ma quando gioca, incide. In leghe mantra vale doppio per la duttilità sulle fasce.

Giovanni Fabbian. Mezzala verticale, punti nelle gambe. Il suo profilo è tracciato da dati concreti: inserimenti puliti, timing da +3, pochi fronzoli. In molte aste è partito a prezzo “medio-basso”: ecco perché, a parità di bonus, il suo ROI batte tanti pari ruolo. È il classico nome che fa vincere le giornate silenziosamente.

Stefan Posch. Difensore da modificatore, fisico e tempo di inserimento. Non parlo per suggestione: ha già mostrato in passato un fiuto per il gol raro tra i terzini/destri, e quando sta bene offre continuità di voto. In leghe con modificatore difesa o con bonus porta imbattuta, questa stabilità si trasforma in margine reale.

Delusioni che pesano al Fantacalcio

Flop Bologna, tre profili che hanno reso meno della spesa:

Remo Freuler. Centrocampista utile per l’allenatore, meno per un fantallenatore. Tanti minuti, pochi bonus. I cartellini gialli sono un rischio noto e il ruolo lo porta lontano dall’area. Se lo hai pagato per “copertura”, avrai coperto i buchi, non il punteggio.

Jens Odgaard. Scommessa offensiva che in molte leghe è costata il giusto per tentare il colpo. Rotazioni, strappi a partita in corso e un feeling col gol non costante hanno abbassato la resa. Più da jolly che da slot stabile.

Dan Ndoye. Lavoro enorme senza palla, campo mangiato in transizione, ma al Fantacampionato contano i bonus. Pochi +3, qualche +1, tanta generosità. Se lo hai preso come “cambio di ritmo”, ok. Se l’hai pensato da titolare, ti è mancato il picco.

Nota trasparente: per la stagione 2025-26 non c’è ancora un aggregatore ufficiale e univoco che certifichi, piattaforma per piattaforma, prezzo d’asta medio e punteggio cumulato. Le valutazioni qui sopra riflettono dati di gara e tendenze ricorrenti; incrocia sempre con il regolamento della tua lega.

Il bello, alla fine, è questo: scegliere un giocatore non è solo calcolo. È fiducia. È un’immagine che ti porti dietro la domenica sera. Tu, oggi, su chi sei pronto a scommettere ancora, nonostante tutto?