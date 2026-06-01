Benitez su Chivu: ‘Non lo immaginavo come allenatore dell’Inter, ma la sua intelligenza e la forza della squadra mi hanno sorpreso’

Un ex compagno di panchina che parla senza rete, una carriera che cambia forma, un club che fa da cornice. Le parole di Rafa Benítez su Cristian Chivu toccano un nervo scoperto del tifo: quanto contano testa, ambiente e tempo giusto nel diventare allenatori?

Dalla fascia alla panchina

Cristian Chivu è un volto che Milano non ha dimenticato. Da difensore, ha vestito la maglia dell’Inter dal 2007 al 2014. Ha fatto parte del gruppo del Triplete 2009-10 e ha giocato la finale di Madrid. La sua lettura del campo colpiva: sapeva accorciare, stringere, uscire pulito palla al piede. Dopo il grave infortunio alla testa del 2010, è tornato con il caschetto protettivo e una calma che, rivedendola oggi, sembrava già roba da futuro allenatore.

Il passo successivo è arrivato nel vivaio. Chivu ha risalito l’Accademia nerazzurra. Dalle prime categorie all’Inter Primavera, fino allo scudetto del Campionato Primavera 1 nel 2021-22. In quei mesi ha affinato idee chiare: linee corte, ampiezza gestita con misura, pressione organizzata. Ha fatto crescere profili come Cesare Casadei e Valentin Carboni, oggi nomi noti anche fuori dal perimetro giovanile. Non c’è retorica: i risultati parlano e l’impronta è riconoscibile.

Qui entra in scena Rafa. Benítez ha allenato l’Inter nel 2010. Ha vinto la Supercoppa Italiana ad agosto e il Mondiale per Club a dicembre. In quello spogliatoio c’era anche Chivu. Si sono incrociati tra video, lavagna e gesti pratici. Uno fissava i dettagli, l’altro li eseguiva con ordine.

Lo sguardo di Benítez

Nelle ultime ore, Benítez ha sorpreso per franchezza. Ha detto, in sostanza: non lo immaginava come tecnico dell’Inter, ma la sua intelligenza e la forza della squadra lo hanno colpito. Non ci sono indicazioni ufficiali su un suo approdo stabile alla prima squadra: va chiarito. Parliamo del suo percorso nel mondo nerazzurro, soprattutto nel settore giovanile, e del credito guadagnato sul campo.

Cosa vede Benítez in Chivu? Vede l’ex difensore che teneva le distanze giuste e sapeva soffrire senza perdere lucidità. Vede l’allenatore che gestisce il ritmo, che non cerca il colpo di teatro, che lavora con il gruppo. Quando parla di “forza della squadra”, Rafa tocca un punto sensibile: alla Pinetina esiste una struttura che sostiene idee e persone. Se alleni lì, hai un contesto che ti spinge a crescere. E Chivu, in quel contesto, ha messo metodo e pazienza.

Ci sono anche numeri che aiutano a capire. La Primavera di Chivu ha avuto una media punti alta nelle stagioni migliori e un differenziale reti positivo costruito più sulla compattezza che sull’assalto scriteriato. Le sue squadre sbagliano poco in uscita, recuperano palla in zone utili, difendono l’area con disciplina. Sono aspetti misurabili, che danno corpo a parole come “intelligenza tattica” e “organizzazione”.

Poi c’è la parte emotiva, quella che non entra nelle statistiche. Chi ha visto Chivu da vicino racconta di sedute brevi ma intense, di dialoghi diretti, di un’attenzione particolare ai dettagli difensivi. È la stessa cura che aveva da giocatore, trasformata in guida. Non è la scorciatoia del carisma fine a sé stesso: è la fatica tranquilla di chi si fida del lavoro.

Benítez, da tecnico abituato a pesare le sfumature, ha colto questo snodo. Non serve incensare nessuno, basta riconoscere il cammino. E allora, nella Milano che applaude i risultati e discute di futuro, resta una scena semplice: il rumore secco dei tacchetti alla Pinetina, una palla che rimbalza, un’indicazione sussurrata. Da lì, più che dagli annunci, si capisce se un allenatore è pronto. E noi, guardando da fuori, quanto siamo disposti a farci sorprendere ancora?