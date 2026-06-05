Napoli aspetta risposte e promesse credibili. Nelle parole di Aurelio De Laurentiis c’è una bussola: niente panico, idee chiare, ambizione doppia. La stagione che viene può parlare al cuore e alla testa, se la società tiene il punto e la squadra ritrova fame e metodo.

De Laurentiis rassicura i tifosi del Napoli: “Non temete, il mondo è pieno di calciatori”. Scudetto o Champions? L’uno non esclude l’altro

A Napoli l’aria sa riconoscere gli attimi di snodo. Bar pieni, radio accese, scroll compulsivo sul telefono. La domanda gira ovunque: che squadra sarà? E soprattutto: chi si siederà in panchina?

Il presidente, Aurelio De Laurentiis, abbassa il volume del chiacchiericcio con un paio di frasi che pesano. La prima, secca: “Allegri non ce lo abbiamo e se ce l’avessimo non potrei annunciarlo”. Tradotto: niente nomi sparati a caso, niente fughe in avanti. La seconda apre l’orizzonte: “Scudetto o gran percorso in Champions? L’uno non esclude l’altro”. E poi la visione operativa: “Io darò come sempre all’allenatore due squadre…”.

Il punto, fino a qui, è l’attesa. Nessun tecnico ufficiale, solo contatti e sondaggi (non confermati pubblicamente). Ma da metà discorso in poi, ecco la chiave: il club vuole una rosa larga, fatta per reggere due fronti. Il messaggio che circola da anni nel Napoli di ADL torna attuale, quasi un mantra: il mondo è pieno di calciatori. Niente assilli da asta infinita, niente dipendenza da un solo nome.

Un progetto a doppia pista

Perché “due squadre”? Perché la nuova Champions League richiede più partite già dalla fase iniziale e un livello medio più alto. Rotazioni, gestione degli infortuni, minutaggi intelligenti: sono le parole d’ordine. Le grandi d’Europa giocano spesso oltre 50 gare in dieci mesi; senza profondità rischi di spremere i titolari a gennaio.

Il Napoli questa idea l’ha già praticata con successo. Quando ha vinto il tricolore nel 2022-23, ha costruito valore pescando talenti “non di moda”: Kvaratskhelia, pagato una cifra sostenibile, è diventato un dominatore di fascia; Kim Min-jae, arrivato con scetticismo, ha messo il lucchetto alla difesa. Dati verificabili, non miracoli: scouting, sostenibilità, tempi giusti. È così che si tengono insieme competitività e mercato.

Oggi la promessa di “due squadre” significa almeno 16-18 giocatori realmente pronti. Non semplici alternative, ma titolari a rotazione. Cinque cambi contano: ti permettono di cambiare ritmo a gara in corso. E ti salvano quando il calendario stringe, tra campionato, coppe e viaggi europei.

Profondità, metodo e tempo

Resta la domanda che scotta: si può puntare allo Scudetto e fare strada in Champions? La risposta onesta è: sì, a patto di accettare la disciplina del progetto. Servono:

un allenatore con idee chiare e gestione del gruppo;

una rosa equilibrata, con doppioni affidabili nei ruoli chiave;

condizione atletica programmata, non improvvisata;

una catena decisionale corta tra campo e dirigenza.

Qui entra la rassicurazione del presidente, anche nei toni: fiducia nel mercato, niente ansie da nomi stellari, attenzione ai profili che funzionano dentro un sistema. Se cercate l’effetto annuncio, non è questo il film. Se cercate competitività, il copione è già scritto nei dettagli minori: pressing coordinato, distanze tra reparti, gerarchie pulite, comunicazione interna. Sono cose misurabili, non slogan.

Su una cosa, però, non ci sono dati certi al momento: il nome della prossima guida tecnica. Finché non c’è una firma, restano solo ipotesi. È giusto dirlo.

Intanto, lo Stadio Diego Armando Maradona aspetta di tornare una fortezza emotiva. E forse la promessa più vera è questa: non un colpo di teatro, ma una squadra che fa sembrare facili le cose difficili. A voi, tifosi, basta questo per ricominciare a sognare? O serve ancora una scintilla che sorprenda anche chi crede di averle già viste tutte?